Krwawy atak na gniazdo RoSzponki i Szuwarka [NAGRANIE Z MONITORINGU]

Jastrząb zaatakował rybołowy będące pod opieką leśników z Lipki (woj. wielkopolskie). Napaść nagrała kamera monitoringu, gdyż gniazdo jest pod obserwacją i relację z niego można oglądać online. Rodzice piskląt, RoSzponka i Szuwarek, wrócili zbyt późno, by je ochronić. Ranny rybołów przeżył i schronił się na przęśle słupa za kamerą. Niestety, nie wiadomo w jakim jest stanie.

W piątek tuż przed godz. 5 rano, kiedy młode ptaki siedziały w gnieździe bez rodziców, jednego z nich próbował porwać jastrząb.

Obecnie rybołowy prawdopodobnie ważą już ok. 1 kg, mniej więcej tyle samo, co dorosła samica jastrzębia. Dlatego napastniczka nie była w stanie uchwycić rybołowa i wylecieć z nim z gniazda.

Mody rybołów walczył dzielnie

Poza tym zaatakowany rybołów nie poddał się łatwo. Uchwycił szponem drugiego za skrzydło, by jastrzębica nie ściągnęła go na dół. Walczył dzielnie, jednak nie miał tyle sił, by długo utrzymać się na krawędzi gniazda. Tym bardziej, że drapieżnik cały czas był wczepiony w jego barki i nie puszczał, nawet kiedy ptaki wypadały z gniazda.

Pod koniec ataku do gniazda przyleciała RoSzponka, niestety zbyt późno.

Nie wiadomo, w jakim stanie jest ptak



Miejscowy leśnik pojechał zbadać sytuację. Rybołów zaatakowany przez jastrzębia przeżył i siedział na przęśle słupa za kamerą. Niestety, nie wiadomo w jakim stanie jest młody ptak. Leśniczy zauważył, że wprawdzie już lata, ale słabo i nieporadnie.

Leśnicy z Nadleśnictwa Lipka obserwują sytuację z bezpiecznej odległości, by nie niepokoić ptaków.



Jastrząb już po raz drugi w tym roku napadł na gniazdo. Po raz pierwszy zaatakował w ubiegłym tygodniu, 26 czerwca. Pierwszy atak był niespodziewany, gdy RoSzponka siedziała z trzema młodymi w gnieździe, a samica jastrzębia podleciała od dołu po przeciwnej stronie. Chwyciła pierwszego z brzegu młodego i wyciągnęła go z gniazda.



Jastrzębie są mniejsze od rybołowów, ale przewyższają je sprytem. Szybko się uczą, jeśli znajdą miejsce, gdzie łatwo zdobywać pokarm, będą tam wracać.

Transmisję z gniazda można obserwować od pięciu lat

W Nadleśnictwie Lipka rybołowy gniazdują już od 20 lat. Transmisję z gniazda można obserwować już od 2014 r. Zdarzały się sytuacje, że gniazdo atakowały sójki (drapieżnictwo jaj rybołowów), kruki, a nawet zaglądały do niego sokoły wędrowne. Jednak dopiero w tym roku doszło do udanego polowania na młode rybołowy przez jastrzębia.

W Polsce rybołowy są objęte ochroną ścisłą. Wokół gniazd obowiązuje strefa ochronna: przez cały rok w promieniu 200 m, w okresie lęgowym w promieniu 500 m od gniazda, nie można tam przebywać ani prowadzić żadnych prac.

