Polski zawodnik MMA ciężko raniony nożem. Miał stanąć w obronie zaatakowanej kobiety

Do zdarzenia doszło nad ranem w środę 3 lipca. Do grupy osób stojących na ulicy podeszło kilku mężczyzn. Doszło między nimi do kłótni.

W pewnym momencie jeden z agresorów wyjął nóż i ugodził nim mężczyznę. Drugi z napastników uderzył niebezpiecznym narzędziem inną osobę. Następnie obaj uciekli - poinformowała policja.

Trzy ciosy nożem myśliwskim

Z informacji podawanych przez organizację Dragon Fight Night zaatakowany mężczyzna to zawodnik MMA Witold Wyrzykowski.

Jak wynika z ich informacji mężczyzna miał zostać zaatakowany, gdy stanął w obronie kobiety. Napastnik zadał mu trzy ciosy nożem myśliwskim.

Ranny mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala. Według informacji polsatnews.pl miał przebitą śledzionę i uszkodzone płuco.

Zawodnik przeszedł operację, po której przez tydzień znajdował się w śpiączce farmakologicznej. We wtorek lekarze rozpoczęli proces wybudzania. Obecnie mężczyzna cały czas przebywa na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej.

- Lekarze mówią, że ma silny organizm i wszystko będzie dobrze - powiedział polsatnews.pl Wojciech Gut, prywatnie przyjaciel Wyrzykowskiego.

Podejrzany o atak nożem został zatrzymany przez policję niedługo po zdarzeniu. 21-letni mężczyzna usłyszał już zarzut usiłowania zabójstwa, a sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Grozi mu kara dożywotniego więzienia - poinformowała policja.

Dwa dni później w związku ze sprawą zatrzymano również drugiego z napastników. Niewykluczone, ze również 39-latek usłyszy zarzuty.

Prokuratura póki co nie komentuje sprawy. - Śledztwo jest na początkowym etapie. Nie udzielamy informacji w tej sprawie - powiedziała polsatnews.pl rzecznik prasowa Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Sopocie.

dk/msl/ polsatnews.pl, mma.pl