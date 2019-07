Siłą zaciągnął 13-latkę do samochodu. Sam zgłosił się na policję

Mężczyzna siłą zaciągnął stojącą na przystanku autobusowym 13-latkę. Dziewczynce udało się jednak uciec. Policjanci rozpoczęli następnie poszukiwania mężczyzny i opublikowali jego porter pamięciowy. 27-latek właśnie sam zgłosił się na komendę. Przyznał, że "męczyło go sumienie".

Do próby uprowadzenia doszło na początku maja na przystanku autobusowym przy ul. Oświęcimskiej w Tychach. Sprawą zajęła się policja.

Pod koniec czerwca na policyjnych stronach internetowych opublikowany został portret pamięciowy sprawcy. Jak podkreślają mundurowi, wsparcie i zaangażowanie ze strony społeczeństwa i przedstawicieli mediów okazały się w tej sprawie kluczowe.

W weekend poszukiwany sam zgłosił się do Komendy Miejskiej Policji w Tychach. Funkcjonariuszom powiedział, że "męczyło go sumienie".

Sprawa trafiły do tyskiej prokuratury rejonowej. 27-latek usłyszał w niej zarzut zmuszania do określonego zachowania oraz usiłowania uprowadzenia 13-latki. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Mężczyzna trafił do aresztu.

zdr/ml/ polsatnews.pl