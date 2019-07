Ponad 2,5 tys. uczniów nie dostało się do żadnej z krakowskich szkół. Czekają na drugą rekrutację

- Wszyscy krakowscy uczniowie, którzy w pierwszym terminie rekrutacji, czyli 29 czerwca, dowiedzieli się, że nie dostali się do żadnej szkoły ponadgimnazjalnej, mogą trochę odetchnąć z ulgą, bo dziś po wywieszeniu list kandydatów przyjętych do konkretnych szkół okazało się, że w Krakowie jest jeszcze tysiąc miejsc wolnych tylko w liceach ogólnokształcących, w tym 200 miejsc w najlepszych liceach. To daje im wciąż szanse, by kontynuować naukę, jeśli nie w wymarzonej, to wciąż w bardzo dobrej szkole - informuje reporterka Polsat News.

- Troszeczkę jest zaskoczony. Myślał, że się dostanie, a jednak się nie dostał. Czeka na drugą rekrutację. Mamy nadzieję, że się dostanie. Wskazał kilkanaście profili w ośmiu szkołach - powiedziała mama jednego z kandydatów.

We wszystkich krakowskich samorządowych szkołach ponadgimnazjalnych czeka na uczniów jeszcze blisko 4 tys. miejsc. Dlatego Urząd Miasta od początku zapewniał, że 19 tys. przygotowanych miejsc z pewnością wystarczy. Od czwartku rusza rekrutacja uzupełniająca. Uczniowie mają czas do 16 lipca na składanie wniosków. 31 lipca zostaną wywieszone listy. Na składanie dokumentów szkoły będą czekać do 20 sierpnia.

Nawet kilka tysięcy uczniów w całym kraju nie dostało się do żadnej szkoły ponadpodstawowej. Władze miast zapewniają, że będą szukać rozwiązań. Przed absolwentami rekrutacja uzupełniająca, choć uczniowie będą musieli zadowolić się tym, co zostanie. Taka sytuacja to wynik m.in. większej liczby kandydatów, którzy przyszli do pierwszej klasy po reformie edukacji.

Reforma edukacji

Rok szkolny 2017/2018 był pierwszym, w którym rozpoczęta została reforma edukacji polegająca na wydłużeniu nauki w szkołach podstawowych z sześciu lat do ośmiu. Uczniowie, którzy ukończyli klasę VI, zamiast pójść do gimnazjów, rozpoczęli naukę w klasach VII. Rozpoczęto wygaszanie gimnazjów. W roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych uruchomiono po raz pierwszy klasy ósme. Z dniem 1 września 2019 r. gimnazja przestaną istnieć w systemie edukacji.

Zmiana struktury szkół wymogła zmianę sieci szkół w całej Polsce i dostosowanie jej do nowej struktury, co było zadaniem samorządów jako organów prowadzących szkoły. W tym roku, tzw. podwójny rocznik - uczniowie, którzy skończyli szkoły podstawowe i gimnazja - spotkają się w szkołach ponadpodstawowych. Zgodnie z zaleceniami resortu edukacji dyrektorzy szkół zwiększyli liczbę oddziałów w placówkach. Nie gwarantuje to jednak, że wszyscy uczniowie dostaną się do wymarzonych szkół.

WIDEO - Od września podwyżki. Prezydent podpisał nowelizację Karty nauczyciela Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/luq/ Polsat News