Jeśli ktoś nie dostał się do liceum, "może poszukać szkoły za granicą". Wiceminister radzi uczniom

- Może uczniowie, którzy nie dostali się do żadnej szkoły, mogą poszukać odpowiedniej za granicą - radził wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Andrzej Stanisławek w rozmowie z "Kurierem Lubelskim". Według wstępnych szacunków, nawet kilka tysięcy uczniów w całym kraju nie dostało się do żadnej szkoły ponadpodstawowej. Ostateczne wyniki rekrutacji będą znane dopiero 16 lipca.

W związku z reformą edukacji, która zlikwidowała gimnazja i wydłużyła naukę w szkołach podstawowych do ośmiu klas, o miejsca w liceach i technikach ubiegają się uczniowie z pierwszego rocznika kończącego ośmioletnią szkołę podstawową i ostatniego rocznika gimnazjum. Młodzieży jest więcej niż zazwyczaj, bo do szkół średnich przechodzi rocznik, w którym w pierwszych klasach szkół podstawowych zaczęły się uczyć 6-latki.

Nawet świadectwo z czerwonym paskiem nie gwarantuje przyjęcia

Szkoły ponadpodstawowe muszą przyjąć w nowym roku szkolnym ok. 370 tys. więcej uczniów niż miało to miejsce w ubiegłym roku. Tymczasem o przyjęcie do liceów i techników ubiega się 705 tys. gimnazjalistów i ósmoklasistów.

Uczniowie jeszcze przed ogłoszeniem wyników rekrutacji zaczęli protestować. W Lublinie przed siedzibą Kuratorium Oświaty wystartował w poniedziałek Lubelski Strajk Uczniowski. Organizatorzy domagają się, by w szkołach stworzyć dodatkowe oddziały, bo obecnie nawet posiadanie świadectwa z czerwonym paskiem nie gwarantuje, że dostaną się do wymarzonego liceum.

Uczniowie z lubelskich szkół protestowali przeciwko wynikom rekrutacji do liceów. Grupa ok. 30 osób spotkała się z kurator oświaty. Usłyszeli od niej, że... marzenia nie zawsze się spełniają i że na protest przyszło niewielu @Radio_TOK_FM pic.twitter.com/7QWzw8yMLF — A. Gmiterek-Zabłocka (@AnnaZabl) July 8, 2019

"Łącznie dla kandydatów kończących w bieżącym roku szkołę podstawową placówki, których organem prowadzącym jest Miasto Lublin, przygotowały 5403 miejsca, na które zakwalifikowano się 4625 kandydatów. Szkoły ponadpodstawowe dysponują jeszcze 778 wolnymi miejscami" - poinformowało 4 lipca polsatnews.pl Biuro Prasowe w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.



Jak podano, licea ogólnokształcące dysponują jeszcze 306 wolnymi miejscami, natomiast w technikach samorządowych pozostaje jeszcze 266 wolnych miejsc. Szkoły branżowe prowadzone przez samorząd dysponują jeszcze 103 wolnymi miejscami. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w innych miastach - więcej o tym tutaj.

Wiceminister: taka myśl przychodzi mi do głowy

Rozwiązanie problemu w rozmowie z "Kurierem Lubelskim" zasugerował wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Andrzej Stanisławek.

- Taka myśl przychodzi mi do głowy, że może trzeba skorzystać z rozwiązań studenckich. Nie wiem, czy jest jeszcze na to szansa, ale może uczniowie, którzy nie dostali się do żadnej szkoły, mogą poszukać odpowiedniej za granicą - doradził Stanisławek.

grz/luq/ "Kurier Lubelski", polsatnews.pl