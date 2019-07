Szumowski: w Polsce przybywa leków, których brakowało przez dwa miesiące

- Dostawy do Polski i do Europy już zostały wznowione. W związku z tym leków, których brakowało przez te dwa miesiące, przybywa - powiedział w programie "Graffiti" minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Minister zdrowia był pytany przez Wojciecha Dąbrowskiego o kryzys związany z brakiem niektórych leków w Polsce. - Nie nazwałbym tego kryzysem. Był problem z dostawą substancji do całej Europy. Tak naprawdę duże koncerny zaopatrują się w jednym miejscu i w tym miejscu był problem. Dostawy do Polski i do Europy już zostały wznowione. W związku z tym leków, których brakowało przez te dwa miesiące, przybywa. Myślę, że to był główny powód niepokoju - tłumaczył Szumowski.

Poinformował również o uruchomieniu infolinii dla pacjentów pod numerem 800 190 590. - Od poniedziałku pacjent, który nie będzie mógł uzyskać leków w swojej aptece i nie będzie ich w hurtowni, będzie mógł się dowiedzieć, gdzie może ten specyfik kupić - dodał minister.

Prowadzący zwrócił uwagę, że Naczelna Izba Aptekarska alarmuje, iż w aptekach brakuje ponad 500 leków m.in. na tarczycę, nadciśnienie, astmę i cukrzycę. - Te pół tysiąca to nie jest ile brakuje tylko ile jest leków na liście antywywozowej - odparł minister. Jak dodał, lista ta mówi o tym, że "tych leków potencjalnie może faktycznie brakować, że one są zagrożone". - W związku z tym umieszczamy je na takiej liście po to, aby nie można było ich wywozić z Polski - powiedział. Dodał, że jeżeli leków nie ma w 5 proc. placówek nie oznacza to, że leków tych brakuje w całej Polsce.

pgo/ Polsat News