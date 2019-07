W płonącym mieszkaniu spała matka z dwójką dzieci. 15-latek ruszył na pomoc

Dawid wracał od kolegi, gdy zobaczył jak pali się dom sąsiadów.

Pani Anna i jej dwoje dzieci: 5-letni Nataniel i 7-letnia Malwina, nagle usłyszeli, jak ktoś uderza w okno i krzyczy: "musicie stąd wyjść".

- Spaliśmy bardzo twardo i nie słyszeliśmy, że coś takiego się dzieje - powiedziała pani Anna Mleko, którą obudził 15-latek. Dla niej i jej dzieci nastolatek jest dziś bohaterem.

– Gdyby nie sąsiad, zginęlibyśmy w tym pożarze – dodała kobieta.

Drugim bohaterem w tej historii jest ojciec Dawida. Po tym jak rodzina została bez dachu nad głową, zaoferował im pokój we własnym domu.

- Sam byłem bezdomny, wiem co to jest nie mieć dachu nad głową. Ten pożar to tragedia, to cud, że żyją – powiedział pan Mirosław.

"Potrzebne jest wszystko"

15-letni bohater nie chciał wypowiadać się przed kamerą. Skomentował tylko, że "każdy by tak zareagował".

Polsat News

Mieszkanie, które spłonęło, rodzina otrzymała od gminy dwa miesiące wcześniej. Jak informuje wójt Barcian, Marta Kamińska, lokal był w dobrym stanie technicznym.

W mieszkaniu pani Anny spaliła się łazienka. Prawdopodobnie awarii uległa pralka. Lokal nie nadaje się do użytku. Wójt zarządziła remont. Będzie również potrzeba pomoc w postaci mebli oraz rzeczy codziennego użytku.

Gmina organizuje zbiórkę rzeczy dla rodziny.

- Potrzebne jest wszystko, od łyżeczki do herbaty po szafy, zwykłe wyposażenie kuchenne - powiedziała Kamińska.

las/luq/ Polsat News