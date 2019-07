Kierowca fałszował wskazania tachografu. Grozi mu 17 tys. zł grzywny

W trakcie kontroli 24-letniego kierowcy ciężarówki przewożącego sprzęt AGD do Wielkiej Brytanii policjanci z łódzkiej drogówki odkryli, że fałszował on wskazania tachografu za pomocą niedozwolonego urządzenia. Grozi za to grzywna w wysokości 17 tys. zł.