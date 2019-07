10 osób w aucie, w tym 8 dzieci. Kierowca bez uprawnień, a samochód bez przeglądu

Zatrzymany do kontroli 36-latek przewoził osobowym bmw dziewięć osób - żonę i ośmioro dzieci, z których pięcioro powinno być przewożonych w fotelikach. Kierowca nie miał uprawnień do kierowania autem, a pojazd nie był dopuszczony do ruchu i nie miał ważnego przeglądu technicznego. Gdy zatrzymała ich policja, wszyscy musieli wysiąść.