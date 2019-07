Akt oskarżenia wobec byłego zomowca, Romana S. Odpowie za strzelanie do górników kopalni "Wujek"

Instytut Pamięci Narodowej skierował we wtorek do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia przeciwko b. członkowi plutonu specjalnego ZOMO Romanowi S. Były zomowiec odpowie za strzelanie do górników protestujących w katowickiej kopalni "Wujek" w grudniu 1981 r.