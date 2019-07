Polska czołowym producentem malin w Europie i na świecie

Maliny, po truskawkach i porzeczkach są trzecim pod względem powierzchni i wielkości zbiorów gatunkiem owoców jagodowych uprawianych w kraju. Udział Polski w światowej produkcji malin wynosi około 13 proc., a w produkcji unijnej przekracza 50 proc.



W ostatnich latach areał uprawy malin w Polsce jest względnie stabilny i wynosi 27-29 tys. hektarów, a zbiory w zależności od warunków pogodowych osiągają od 105 tys. ton do 129 tys. ton. Maliny uprawia się przede wszystkim w województwie lubelskim, gdzie znajduje się ok. 70 proc. krajowych plantacji. Popularnymi odmianami malin uprawianymi w Polsce są m.in.: "Polana", "Polka", "Beskid", "Benefis". Duża popularność uprawy malin w kraju jest wynikiem ich właściwości zdrowotnych, walorów smakowych oraz popytu ze strony przemysłu przetwórczego. Maliny spożywane są w postaci świeżej oraz przetworzonej jako mrożonki, konfitury, dżemy, kompoty oraz soki.

Większość zbiorów przeznaczona na eksport



Znaczna część krajowych zbiorów malin jest przeznaczona na eksport. Polska sprzedaje je głównie w postaci mrożonej. W 2018 r. z kraju wyeksportowano 49 tys. ton malin mrożonych, co stanowiło 42 proc. wolumenu produkcji krajowej. Odbiorcami mrożonych malin były głównie Niemcy, Belgia, Wielka Brytania i Francja. Znacznie mniej zostało wywiezionych za granice świeżych owoców, trafiły one głównie na rynek niemiecki i holenderski.



Pod koniec czerwca 2019 r. ceny malin były jeszcze wysokie. Według notowań ministerstwa rolnictwa (Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej) ceny malin na rynkach hurtowych 27 czerwca 2019 r., w zależności od jakości, wynosiły od 18 zł/kg do 22 zł/kg wobec 6 zł/kg do 24 zł/kg przed rokiem. Jednak w ostatnich dniach owoce te znacznie staniały, pod koniec ubiegłego tygodnia na rynku hurtowym w Lublinie sprzedawano je w cenie 9-14 zł/kg, a na stołecznych bazarach można było je kupić za 10-20 zł za kg.

dk/ PAP