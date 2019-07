"Myślę, że stać mnie na dużo więcej". Hubert Hurkacz dla Polsat News

- Cieszę się, że krok po kroku polepszam swoją grę. Doświadczenie, które teraz zbieram jest bardzo cenne. Razem z Craigiem (Boyntonem, trenerem - red.) pracujemy nad wieloma elementami. Fajnie, że posuwa się to do przodu - powiedział na antenie Polsat News Hubert Hurkacz, 48. zawodnik w rankingu najlepszych tenisistów świata.

- Craig jest niesamowitą osobą. To jakie ma podejście do sportu, pełen profesjonalizm, ale również luźne podejście, z dystansem, ze rozumieniem moich emocji. To bardzo mi pomaga - zapewnił Hurkacz w programie "Nowy Dzień z Polsat News".

Patrzę na to z pozytywnej perspektywy

W piątek polski tenisista przegrał w trzeciej rundzie Wimbledonu 5:7, 7:6 (7-5), 1:6, 4:6 z Novakiem Djokovicem - najlepszym tenisistą świata.

Tenisista był pytany, czy podczas meczu z pierwszą rakietą świata "uginały się pod nim nogi".

- Od roku zacząłem grać coraz więcej turniejów ATP, więc granie z najlepszymi zawodnikami na świecie, staje się dla mnie bardziej normalne. Za pierwszym razem było to większe przeżycie, niż za kolejnym. Jeżeli wychodzi się na kort grając przeciwko numerowi jeden na świecie, to trzeba dać z siebie więcej, niż z każdym innym zawodnikiem - odpowiedział.

Zawodnik przyznał, że choć z Serbem na Wimbledonie poszło mu lepiej niż w pierwszej rundzie Rollanda Garrosa (4:6, 2:6, 2:6), to nadal nie jest zadowolony z przegranego spotkania.

- Jako sportowiec, chcę wygrywać turnieje. Nie jestem do końca zadowolony z tego co się wydarzyło. Patrzę na to jednak z pozytywnej perspektywy - wiem co zrobiłem dobrze, wiem co mogę jeszcze poprawić - zapewnił Hurkacz.

- Nie można ekscytować się jednym wynikiem. Za tydzień, dwa, trzy są kolejne turnieje, które tam samo chce się wygrać - dodał tenisista.

"Wsparcie rodziców jest niezwykle ważne w rozwoju dziecka"

Hurkacz był pytany, dlaczego podczas spotkań zachowuje spokój i czy jego "kamienna twarz" to strategia na wyprowadzenie przeciwników z równowagi. - Myślę, że z nabyciem doświadczenia, zrozumiałem, że istotne jest spokojnie patrzeć na to co się dzieje na korcie - zapewnił Hurkacz, który radzi, by podczas meczu lepiej nie wpadać ani w nagłą ekscytację, ani frustrację.

Tenisista zapewnił, że od małego wspierali go rodzice. - To niezwykle ważne w rozwoju dziecka, że dają taką pewność siebie, wiarę, że możesz osiągnąć wszystko co chcesz - zapewnił.

- Jestem dopiero na początku swojej kariery, dopiero od roku zacząłem grać w turniejach ATP. To doświadczenie, które mam jest niewielkie w porównaniu do większości zawodników. Myślę, że stać mnie na dużo więcej - zapewnił.

