Szef KPRM: siedem osób w składzie komisji ds. pedofilii, wybieranych większością 3/5 głosów

- Skład komisji ds. pedofilii będzie wybierany w części przez Sejm większością 3/5 głosów. Chcemy, żeby to była reprezentacja jak najszersza, merytoryczna, plus osoby wskazywane przez premiera, prezydenta i Rzecznika Praw Dziecka. Na tym etapie, na którym ja zaznajamiałem się z projektem, to w składzie komisji było siedem osób - powiedział w "Graffiti" szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.