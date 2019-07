"Będziemy mieli dwucyfrowy wynik w wyborach". Sawicki założył się z dziennikarzem o bańkę mleka

- Z pewnością będzie to wynik dwucyfrowy i proszę się nie śmiać - powiedział w programie "Punkt Widzenia" Marek Sawicki (PSL), zapytany o to, na jaki wynik wyborczy liczą ludowcy jesienią. Prowadzący program Grzegorz Jankowski założył się z politykiem o... mleko. Dziennikarz postawił butelkę, a Sawicki całą bańkę.

- Na jaki wynik liczycie w wyborach parlamentarnych? - takie pytanie Jankowski zadał politykowi PSL, który był gościem Polsat News.

Ludowiec odpowiedział, że "z pewnością będzie to wynik dwucyfrowy". Prowadzący zareagował niedowierzaniem, na co Sawicki dodał: "proszę się nie śmiać".

Butelka kontra bańka

- Zobaczy pan, że przebudowa sceny politycznej w tych wyborach będzie bardzo głęboka - stwierdził polityk.

Jankowski zaproponował zakład. - Stawiam butelkę ciepłego wiejskiego mleka, że z osiągnięciem takiego wyniku będziecie mieli chyba duży problem - powiedział.

- A ja stawiam bańkę mleka - odparł Sawicki. Dziennikarz poprosił więc widzów, by "trzymali ich zakład".

PSL proponuje dwa bloki opozycyjne

W sobotę prezes ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz zaproponował powstanie dwóch opozycyjnych bloków wyborczych. - Blok centrowy, chadecki, umiarkowany, który będziemy współtworzyć oraz blok lewicowy - stwierdził.

- Wspólna lista zjednoczonej opozycji dostała dobry wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Partie polityczne ją tworzące dostały mandaty, są reprezentowane w Parlamencie Europejskim, ale nie udało się osiągnąć celu, którym był tym bardziej jednoczącym, czyli wygrania wyborów - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Sawicki w Polsat News powiedział, że "Platforma Obywatelska musi się zdecydować, czy pójdzie na wybory z Sojuszem Lewicy Demokratycznej czy z Polskim Stronnictwem Ludowym".

Ludowcy nie pójdą z SLD

- PSL nie przyłączy się do koalicji, w której będzie SLD - zadeklarował.

Przyznał, że Stronnictwo tworzyło koalicję rządową z SLD. Ale, jak podkreślił, "to było inne SLD".

- SLD z lat 90. nie miało na sztandarach walki z Kościołem, wyprowadzania religii ze szkół. To SLD razem z nami przygotowało, przyjęło, uzgodniło z polskim episkopatem konkordat, konstytucję, w której są stosowne zapisy - zauważył polityk.

Jak dodał poseł program PSL jeśli chodzi o kwestie ideologiczną "jest oparty o wartości konserwatywno-chrześcijańskie". Poinformował, że Stronnictwo ma również jasno zarysowany program gospodarczy.

Możliwa koalicja Kukiz'15 - PSL

- Mówimy jasno: mniejsi przedsiębiorcy zwolnieni z VAT-u, CIT-u, zwolnieni z ZUS-u; przechodzą na ryczałtową składkę ubezpieczenia społecznego. Mówimy: emerytura bez podatku, szczepienia darmowe dla wszystkich. Podnosimy sprawę małej retencji, czyli to jest walka z suszą, to jest kwestia energii odnawialnej - podkreślił.

Według Sawickiego, PSL prowadzi rozmowy z Kukiz’15, co do udziału w Koalicji Polskiej i wspólnego startu w wyborach do Parlamentu. Wyraził nadzieję, że w tym tygodniu będą znane wyniki tych negocjacji.

