Zasłużony prokurator przeniesiony do innego miasta. "To przykład decyzji o charakterze mobbingu"

Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" w liście otwartym do prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego wezwało do natychmiastowego wstrzymania decyzji o oddelegowaniu prok. Mariusza Krasonia do prokuratury we Wrocławiu. To kolejny przykład decyzji o charakterze mobbingu - oceniono.