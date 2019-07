Prezydent Sosnowca rozdaje paszporty. Tak miasto zachęca do zwiedzania

Władze Sosnowca walcząc ze stereotypami jednocześnie promują swoje miasto.

- Tyle razy słyszeliśmy, że na wjazd do Sosnowca potrzebny jest paszport. Skoro tak, to będziemy takie paszporty rozdawać - napisał Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca na Facebooku.

Wiąże się to z popularnym na Górnym Śląsku żartem, który mówi o konieczności posiadania paszportu przed wjazdem do Sosnowca.

Jednym z elementów wakacyjnej promocji promującej miasto pod hasłem "Sosnowiec All Inclusive" są paszporty, które trafią w ręce turystów. Na każdym z nich umieszczono informacje o interesujących formach spędzania wolnego czasu w okolicy. Wśród z nich są: ścianka wspinaczkowa, wodny kompleks rekreacyjny Stawiki, wycieczki kajakowe czy zajęcia w klubie żeglarskim.

Paszporty będą wręczane w sąsiadujących miastach przez ambasadorów i ambasadorki. Jak zapowiada we wpisie prezydent, ze względu na duże zainteresowanie paszportami mieszkańców Katowic zwróci się z prośbą o ich dystrybucję do tamtejszego prezydenta. Miałyby być one odbierane w Centrum Informacji Turystycznej.