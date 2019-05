Katowice zorganizują Światowe Forum Miejskie w 2022 roku. "Nie ma lepszej metody na promocję kraju"

Światowe Forum Miejskie w 2022 r. pod egidą ONZ odbędzie się w Katowicach - poinformował we wtorek minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

- Katowice z pięknym centrum kongresowym, z doskonałym przykładem rewitalizacji dawnych terenów pokopalnianych, może być doskonałym wzorem dla innych krajów, innych miast, jak można w sposób udany przeprowadzić transformację z miasta górniczego do miasta, które jest wizytówką kultury, turystyki - powiedział minister.



Zaznaczył, że o wyborze stolicy województw śląskiego na organizatora jednej z największych konferencji pod egidą ONZ zaważyła m.in. dobra infrastruktura transportowa (lotnisko, bliskość autostrady A4 i Krakowa) a także duże osiągnięcia w zakresie rewitalizacji. Dodał, że z Katowicami konkurowało wiele światowych metropolii m.in. Petersburg, Dortmund czy Meksyk.

- Udało nam się przedstawić Polskę jako kraj sukcesów transformacji (...), że Katowice są symbolem tych przemian - powiedział.

"Doskonała okazja do pokazania osiągnięć gospodarczych Polski"



Wskazał, że Światowe Forum Miejskie jest jedną z dwóch największych imprez, które organizuje cyklicznie ONZ. Dodał, że na forum przyjadą przedstawiciele ponad 100 krajów, a liczba uczestników może wynieść 20-30 tys. - Impreza będzie doskonałą okazją do pokazania osiągnięć gospodarczych Polski i efektów działania Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Forum będzie okazją do poruszenia tematów, jak np. rozwój mieszkalnictwa, spójność terytorialna miast i regionów, zrównoważony rozwój przestrzenny - zaznaczył.



- Chcemy mówić o naszych programach, takich jak Dostępność Plus w kontekście dostępności mieszkań czy przestrzeni publicznej - mówił minister.



Zapytany o koszty organizacyjne tego przedsięwzięcia, zaznaczył, że impreza ta będzie organizowana wspólnie z ONZ. - Część kosztów oczywiście poniesiemy sami, ale nie ma lepszej metody na promocję kraju - zaznaczył. Wskazał, że wśród uczestników będą przedstawiciele rządów, miast, największych organizacji globalnych a także biznesu. Zaznaczył, że korzyści, jakie organizator takiego eventu odnosi, znacząco przekraczają koszty.



W 2020 roku odbędzie się X edycja Forum , a jej gospodarzem będzie Abu Zabi - stolica Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Poprzednia edycja odbyła się w 2018 roku w Kuala Lumpur w Malezji.

Gratulacje od premiera

"Serdeczne gratulacje dla Katowic, które będą gospodarzem XI edycji Forum Miejskiego w 2022 roku. Cieszymy się, że dzięki temu, iż @UN dostrzegło potencjał Śląska i Polski, to o przyszłości polityk miejskich, urbanizacji i smart-city będzie rozmawiać się właśnie u nas." - napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

Serdeczne gratulacje dla Katowic, które będą gospodarzem XI edycji Forum Miejskiego w 2022 roku. Cieszymy się, że dzięki temu, iż @UN dostrzegło potencjał Śląska i Polski, to o przyszłości polityk miejskich, urbanizacji i smart-city będzie rozmawiać się właśnie u nas. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) 21 maja 2019

pgo/dk/ PAP