Usuwamy wraki aut z polskich ulic [CZEKAMY NA WASZE ZGŁOSZENIA]

Auta usunięte z ulic Warszawy to głównie wraki zagrażające ludziom i środowisku. Niektóre były wręcz wrośnięte w ziemię. Dodatkowo zajmowały miejsca parkingowe i szpeciły miejską przestrzeń.

Kiedy auta mają zdemontowane podzespoły, wystają z nich części, mają skorodowaną karoserię lub wyciekają z nich płyny eksploatacyjne, służby wraki usuwają natychmiast.



Natomiast w przypadku pojazdów pozostawionych w lepszym stanie, najpierw ustala się ich właściciela i zobowiązuje go do jak najszybszego zabrania auta. Zabiera się je dopiero w przypadku braku reakcji na wezwanie.

Wraki reklamujące skupy wraków



Wśród wraków usuniętych z ulicy stolicy znalazły się również takie, które były wykorzystywane do reklamowania skupów wraków.



Obowiązek usunięcia i wyrejestrowania wraków pojazdów lub przywrócenia ich do stanu używalności spoczywa właśnie na właścicielu, co czego jest on wzywany przez służby.

W przypadku, kiedy pojazd stwarzał realne zagrożenie (np. niezabezpieczony dostęp do zbiornika paliwa, wyciek płynów eksploatacyjnych, wystające ostre krawędzie, zbite szyby, zdemontowane podzespoły) dla mieszkańców i środowiska naturalnego, jest on bezzwłocznie przewożony na parking strzeżony.







#usunwrak. Czekamy zdjęcia z waszej okolicy

Jeśli spotkaliście w swojej okolicy auta, które powinny zniknąć, prześlijcie nam ich zdjęcie i informację o lokalizacji - w wiadomości na Facebooku lub za pośrednictwem platformy Twój News lub publikując zdjęcie w mediach społecznościowych z hashtagiem #usunwrak. Na zgłoszenia czekamy do 15 lipca.

Kiedy pojazd może zostać usunięty na koszt właściciela



Art. 50a Prawa o ruchu drogowym wyraźnie wskazuje okoliczności, w których straż miejska, gminna lub policja może usunąć z drogi auto na koszt jego właściciela.



Jeśli auto zostało pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub jego stan wskazuje na to, że nie jest używany, właściciel może zostać wezwany do jego usunięcia w ciągu 6 miesięcy.



Po tym czasie uznaje się pojazd za porzucony i przechodzi on na własność gminy z mocy ustawy. Wyjątek stanowi jedynie sytuacja, gdy nie uda się ustalić właściciela lub właściciel nie odebrał pojazdu z przyczyn niezależnych od niego.



Usuwanie pojazdów można jednak przeprowadzić wyłącznie z obszarów, na których obowiązują przepisy Prawa o ruchu drogowym. Jeśli pojazd został porzucony w takim miejscu, w którym wspomnianych wcześniej przepisów się nie stosuje, to wówczas wrak można usunąć jedynie w przypadku, gdy tak stanowią ustawione znaki drogowe lub stwarza on zagrożenie dla bezpieczeństwa osób.

WIDEO - Ponad 110 km/h w mieście. Motocyklista wyprzedził radiowóz i zaczął uciekać. Nie udało mu się Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/ml/ polsatnews.pl