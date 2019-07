"Nie wierzę, że ten pan ma 770 zł renty". Mosiński wyjaśnia wpis o oliwkach i "piwsku za 7 zł"

- Nie wierzę, że ten pan miał rentę w wysokości 770 zł, bo rozszyfrowałem tego twitterowicza. To był zwykły fake - powiedział w programie "Polityka na Ostro" Jan Mosiński (PiS). Odniósł się w ten sposób do wpisu jednego z użytkowników Twittera, który napisał: "PISozłodzieje, właśnie zrobiłem zakupy. Kupiłem najtańsze byle co i zapłaciłem 80 zł. Jeszcze 2 lata temu wydałbym max. 45 zł".