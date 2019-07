Jadąc skuterem doprowadził do kolizji i odjechał zostawiając wnuka

Moment kolizji zarejestrowała kamera miejskiego monitoringu w Białej Podlaskiej. Na nagraniu widać dwie osoby na skuterze, które wyprzedzają samochód osobowy z prawej strony. Dochodzi do zderzenia. Zaskakujące w całej sytuacji jest to, że po kolizji 62-latek wstaje i odjeżdża, pozostawiając na miejscu kuśtykającego za nim pasażera. Jak się okazało był to jego wnuk.