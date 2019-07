Burmistrz Olecka ws. 9-miesięcznej Blanki: MOPS był przeciwny temu, by dziecko wróciło do matki

Gdy sąd zwrócił się o opinię ws. tego, czy 9-miesięczna Blanka powinna wrócić do matki biologicznej, MOPS oraz PCPR wydały opinię negatywną - poinformował w piątek burmistrz Olecka Karol Sobczak. Jak dodał, nic nie wskazuje na to, by pracownik socjalny zajmujący się rodziną zaniedbywał swoje obowiązki.

Na piątkowej konferencji prasowej przedstawiono wyniki kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olecku (Warmińsko-mazurskie) po tragicznej śmierci 9-miesięcznej Blanki. Kontrolę w ubiegłym tygodniu zlecił burmistrz Olecka. - Opiekun społeczny z ramienia MOPS-u opiekował się dzieckiem i matką, i rodziną, można powiedzieć, od dnia narodzin rodzin" - poinformował burmistrz Olecka Karol Sobczak. Jak dodał, z przeprowadzonego wywiadu wynika, że pracownik regularnie monitorował sytuację w rodzinie. "Nie wychodzi nam obraz, że tutaj pracownik socjalny zaniedbywał swoje obowiązki - dodał.

- 2 listopada, gdy pracownicy MOPS dostali komunikat od mieszkańców, że coś złego dzieje się z matką, pracownicy MOPS wraz z policją podjęli działania w sposób natychmiastowy - powiedział, dodając, że było to działanie na tyle szybkie, że już 5 listopada sąd na wniosek MOPS-u "zabezpieczył dziecko w rodzinie zastępczej". Jak mówił, podczas gdy dziecko przebywało w tzw. pogotowiu zastępczym, matka poddała się terapii, leczeniu i cały czas "podejmowała dobrą wolę do tego, by dziecko do niej wróciło".

- 7 lutego tego roku nastąpiła sytuacja, że sąd zwrócił się z opinią do PCPR, jak PCPR ocenia taką możliwość, by dziecko wróciło do matki biologicznej. Opinia PCPR oraz naszego MOPS-u była negatywna i sąd nie przychylił się do tych próśb matki - powiedział. Jak dodał, mimo to 14 marca na rozprawie sądowej, na której nie pojawił się pracownik MOPS, sąd wydał opinię, że dziecko powinno trafić z powrotem do matki.

- Nie mamy dostępu do protokołu oraz nie wiemy, jaki przebieg był tej rozprawy - podkreślił.

jm/ PAP