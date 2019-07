20-letni ksiądz z poprawczaka. "Boże Ciało" Jana Komasy w kinach w październiku

Daniel po wyjściu z zakładu poprawczego udaje się do miejscowego kościoła, aby... zostać księdzem. Jan Komasa, reżyser m.in. "Sali Samobójców" i "Miasta 44" powraca z nowym filmem. Widzowie zobaczą "Boże Ciało" w październiku.

To historia inspirowana prawdziwymi zdarzeniami chłopaka, który w trakcie pobytu w poprawczaku przechodzi duchową przemianę i marzy o zostaniu księdzem.

Po kilku latach Daniel zostaje warunkowo zwolniony, ale zamiast do pracy w zakładzie stolarskim kieruje się do kościoła. Tam zyskuje zaufanie proboszcza, a gdy zdarza się okazja, zaczyna pełnić posługę kapłańską. Jego metody ewangelizacji budzą kontrowersje wśród mieszkańców miasteczka.

Odkrycie aktorskie ostatnich lat

W główną rolę wcieli się 27-letni Bartosz Bielenia uznawany za jednego z obiecujących aktorów młodego pokolenia. Zagrał on m.in. w thrillerze "Na granicy" Wojciecha Kasperskiego. Towarzyszyć mu będą Tomasz Ziętek ("Cicha Noc", "Konwój") i Eliza Rycembel ("Obietnica", "Carte Blanche"), zdobywcy prestiżowych wyróżnień dla najlepszych aktorów festiwalu w Gdyni - Aleksandra Konieczna ("Ostatnia Rodzina") i Łukasz Simlat ("Amok") oraz Leszek Lichota - główna gwiazda jednego z najpopularniejszych krajowych seriali - "Wataha".

Scenariusz, zdjęcia i muzyka

Autorem nagrodzonego w konkursie Script Pro scenariusza do "Bożego Ciała" jest Mateusz Pacewicz. Za zdjęcia odpowiada Piotr Sobociński Jr. ("Wołyń", "Bogowie", "Drogówka"). Fascynującą muzykę do filmu skomponował duet Evgueni i Sacha Galperine, autorzy muzyki do takich filmów jak "Niemiłość" Andrieja Zwiagincewa, "Przeszłość" Asghara Farhadiego czy ostatnio "Dzięki Bogu" Françoisa Ozona.

W piątek (5 lipca) Kino Świat opublikowało oficjalny teaser filmu. "Boże Ciało" wejdzie na ekrany kin 11 października.

