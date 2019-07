"W tej sprawie maczał palce Donald Tusk". Bortniczuk o braku stanowiska dla Krasnodębskiego

- Mieliśmy do czynienia z wybitnie małostkową zemstą i wybitnie fałszywym obrazem Donalda Tuska. Ta fałszywa troska, jak mówił o upokorzeniach. Mi się na to przykro patrzyło - mówił w "Polityce na Ostro" Kamil Bortniczuk (Porozumienie). - Wychodzi na to, że Tusk jest "nemezis" polityki europejskiej. Nieważne gdzie się przechyli, tam lecą wióry. To jest bzdura - ocenił Marek Szolc (Nowoczesna).