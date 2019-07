Spłonęło 9 mln litrów burbonu o wartości 45 mln dolarów

W pożarze dwóch magazynów burbonu marki Jim Beam spłonęło ok. 9 mln litrów tego napoju. Specjaliści szacują, że jego wartość to minimum 45 mln dolarów. Pożar wybuchł we wtorek w nocy w mieście Versailles w stanie Kentucky. Służby otrzymały zgłoszenie ok. godz. 23:30 czasu lokalnego. Tej nocy nad okolicą przechodziła burza i według strażaków pożar mógł wybuchnąć od uderzenia pioruna.