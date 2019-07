Marek F. usłyszał nowy zarzut. Może chodzić o nieznane taśmy

Falentę przywieziono z aresztu do prokuratury w czwartek przed południem w konwoju, z obstawą dwóch aut z funkcjonariuszami z Wydziału Realizacji Centralnego Biura Śledczego Policji - poinformował na Twitterze dziennikarz Radia Zet Mariusz Gierszewski. Po ok. dwóch godzinach Marek F. opuścił budynek prokuratury.



Biznesmen miał usłyszeć nowe zarzuty dotyczące nieznanych dotąd nagrań.

.@RadioZET_NEWS Marek Falenta usłyszy kolejne zarzuty ws afery podsłuchowej. Został przewieziony z więzienia do Prokuratury. Nie wiadomo czy będzie też składać wyjaśnienia ws swojego listu do Prezydenta, w którym groził że ujawni prawdę o aferze podsłuchowej. — Mariusz Gierszewski (@MariuszGierszew) 4 lipca 2019

Marek Falenta w otoczeniu uzbrojonej eskorcie wprowadzany do Prokuratury. Ma usłyszeć dodatkowe zarzuty ws afery podsłuchowej. ⁦@RadioZET_NEWS⁩ pic.twitter.com/bNHjQwMbeq — Mariusz Gierszewski (@MariuszGierszew) 4 lipca 2019

Scena jak dwie godziny temu. Wyprowadzenie Marka Falenty z Prokuratury.⁦@RadioZET_NEWS⁩ pic.twitter.com/hGi4Vc4oRO — Mariusz Gierszewski (@MariuszGierszew) 4 lipca 2019

W czwartek "Rzeczpospolita" podała, że biznesmena skierowano na badania psychologiczno-psychiatryczne. Przedsiębiorca miał nie zgodzić się na obserwację, ale został do niej zmuszony przez sąd penitencjarny.

Marek F. odbywa zasądzoną mu karę 2,5 roku więzienia, o czym zdecydował 31 stycznia Sąd Apelacyjny w Warszawie. Odrzucił tym samym zażalenia obrońców, którzy ubiegali się o odroczenie wykonania kary m.in. ze względu na stan zdrowia skazanego.

Biznesmen miał się stawić w zakładzie karnym 1 lutego, ale tego nie zrobił. Od tamtego czasu się ukrywał i był poszukiwany. Wydano za nim także Europejski Nakaz Aresztowania. Marek F. został zatrzymany w Hiszpanii piątego kwietnia. Przewieziono go do Polski. Trafił do więzienia.

Nagrania z restauracji

Marek F. został skazany w 2016 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie na 2,5 roku więzienia w związku z tzw. aferą podsłuchową. Wyrok uprawomocnił się w grudniu 2017 roku. Sprawa dotyczyła nagrywania od lipca 2013 r. do czerwca 2014 r. na jego zlecenie w warszawskich restauracjach osób z kręgów polityki, biznesu oraz funkcjonariuszy publicznych.

Nagrano m.in. ówczesnych szefów: MSW - Bartłomieja Sienkiewicza, MSZ - Radosława Sikorskiego, resortu infrastruktury i rozwoju - Elżbietę Bieńkowską, prezesa NBP Marka Belkę i szefa CBA Pawła Wojtunika. Ujawnione w tygodniku "Wprost" nagrania wywołały w 2014 r. kryzys w rządzie Donalda Tuska.

