Kaczki pod eskortą policjantów odprowadzone nad rzekę

Policyjny patrol zauważył stado kaczek idących jezdnią w Świeciu (woj. kujawsko-pomorskie). Natężenie ruchu na co dzień jest bardzo duże na tym odcinku, dlatego mundurowi pomogli kaczce wraz z pisklętami bezpiecznie dotrzeć na łono natury.

Policjanci podejmują się czasem bardzo nietypowych zadań. Dbają nie tylko o bezpieczeństwo ludzi, ale także zwierząt. Ostatnio eskortowali idącą ulicą kaczą rodzinę.



Funkcjonariusze ruchu drogowego, patrolujący teren Świecia zobaczyli na ulicy Mickiewicza mamę kaczkę z trzema pisklętami. Stwierdzili, że ptasia rodzina zgubiła się i postanowili odprowadzić ją nad wodę.

"Nic nie robiły sobie z tego, że wokół nich mknął auta"



Celem ich niebezpiecznej wyprawy była prawdopodobnie rzeka Wda. Matka i jej troje dzieci nic nie robiły sobie ani z tego, że wokół nich mknął auta, ani z tego, że stwarzały zagrożenie na drodze.



- Pewnie odpowiedziałyby karnie za swoje nieodpowiedzialne zachowanie gdyby nie fakt, że były... kaczkami - zauważyła podkom. Joanna Tarkowska.



Asp. szt. Robert Wilkowski i post. Marcin Kruk wkroczyli do akcji. Policjanci przez kilkaset metrów eskortowali niepokorne kacze stadko jezdną w kierunku pobliskiej rzeki. Interwencja zakończyła się sukcesem. Kaczki dotarły bezpiecznie do wody, do której ochoczo wskoczyły.

WIDEO - Ciężko poparzony Mateusz dzielnie walczy, ale wciąż potrzebuje pomocy. Wspiera go Fundacja Polsat Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/ polsatnews.pl