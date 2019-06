Odpalił petardę w samochodzie. Chciał ją wyrzucić przez szybę, ale nie dało się jej opuścić

Bezmyślne zachowanie 24-letniego pasażera volkswagena skończyło się dla niego poważnymi urazami palców dłoni. W czasie jazdy odpalił on znalezioną we wnętrzu samochodu petardę. Kiedy odpalony już materiał pirotechniczny chciał wyrzucić przez okno okazało się to niemożliwe, ponieważ mechanizm opuszczania szyby był popsuty i petarda eksplodowała mu w dłoni.