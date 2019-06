Trump wsparł Miesiąc Dumy LGBT. Tęczowe flagi na ambasadzie USA w Warszawie

"W związku z obchodami Miesiąca Dumy LGBT i uznaniem wyjątkowego wkładu osób LGBT w nasz wielki naród, stańmy solidarnie z wieloma osobami LGBT, które mieszkają w dziesiątkach krajów na całym świecie, które karzą, więżą, a nawet wykonują egzekucje na podstawie ich orientacji seksualnej" - napisał pod koniec maja na Twitterze prezydent USA Donald Trump.

Jak dodał, jego administracja rozpoczęła "globalną kampanię na rzecz dekryminalizacji homoseksualizmu i zaprasza wszystkie narody, aby dołączyły (do niej - red.) w tym wysiłku".

....on the basis of their sexual orientation. My Administration has launched a global campaign to decriminalize homosexuality and invite all nations to join us in this effort!