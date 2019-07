"Jeżeli będzie taka wola, stanę do debaty z Grzegorzem Schetyną"

- Jeżeli będzie taka wola sztabów wyborczych, jak najbardziej byłbym gotów do debaty z liderem PO Grzegorzem Schetyną - powiedział w programie "Wydarzenia i Opinie" w Polsat News premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu dodał, że wierzy w to, iż PiS może przekonać do siebie część wyborów Platformy.

Szef rządu był pytany przez prowadzącego program Bogdana Rymanowskiego, czy w jesiennych wyborach parlamentarnych PiS ma z kim przegrać. - Oczywiście, że tak, podchodzimy do procesu wyborczego z pełną pokorą, opozycja jest bardzo groźnym przeciwnikiem, ma zresztą wsparcie w instytucjach brukselskich, to bardzo potężny sojusznik - odpowiedział Morawiecki.

Dodał, że opozycja "może w końcu wypracować jakiś program". - Na razie nie widzę tego programu, ma jeden program - antyPiS - ocenił premier.

"To kwestia decyzji"

Zapytany czy stanie do debaty z liderem PO Grzegorzem Schetyna odpowiedział, że "jeżeli będzie taka wola sztabów, to oczywiście jak najbardziej". - To jest kwestia decyzji - dodał.

Morawiecki przyznał, że politycy PiS, podobnie jak politycy opozycji, zamierzają w kampanii przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi jeździć "po wsiach i miasteczkach", aby zachęcać wyborców, również wyborców PO, aby przyjrzeli się temu, co udało się PiS-owi zrobić.

- Aby wybaczyli nam nasze błędy i zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość - powiedział premier.

Zaznaczył, że głęboko wierzy, że PiS może do siebie przekonać część wyborów Platformy np. obniżką podatków.

- Mam nadzieje, że będziemy potrafili przekonać wyborców, że to co do tej pory zrobiliśmy, rzeczywiście zmieniło Polskę. Doprowadziło do tego, że ludziom, rodzinom żyje się lepiej, że jest więcej pracy, lepsze płace, że jest więcej środków na inwestycje, na politykę społeczną -wymieniał premier.

dk/ml/ Polsat News, polsatnews.pl