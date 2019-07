Związek zawodowy wzywa lekarzy do wypowiedzenia klauzuli opt-out i pracy na jednym etacie

W poniedziałek Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy wezwał wszystkich lekarzy do ograniczenia zatrudnienia do jednego etatu i wypowiedzenia klauzuli opt-out - umowy, na mocy której lekarze zgadzają się wydłużenie czasu pracy powyżej 48 godzin tygodniowo, dzięki czemu w wielu szpitalach zapewniona jest całodobowa obsada lekarska.



Klauzule opt-out i umowy mają być wypowiadane ze skutkiem od początku października.



OZZL chce w ten sposób skłonić rządzących do kompleksowej reformy publicznej ochrony zdrowia i zwiększenia jej finansowania.

"Nadzieje zostały pogrzebane"



Przewodniczący Zarządu Krajowego OZZL Krzysztof Bukiel powiedział, że porozumienie podpisane przez rezydentów i MZ w lutym 2018, kończące ówczesny strajk lekarzy, dawało nadzieję na zmiany w ochronie zdrowia.



- Trzeba powiedzieć jasno: te nadzieje zostały pogrzebane. Nasze dzisiejsze działania wynikają z tego, że straciliśmy nadzieję na to, że rząd bez jakiegoś nacisku z zewnątrz zajmie się ochroną zdrowia - ocenił Bukiel.



- My nie zamierzamy walczyć z rządem. Nie taka jest nasza intencja. My z rządem, z rządzącymi chcemy się dogadać na temat racjonalnego systemu opieki zdrowotnej. Z ubolewaniem widzimy, że różne dziedziny życia społecznego są naprawiane, a system opieki zdrowotnej został zlekceważony, pozostawiony sam sobie - podkreślił Bukiel.



Związek domaga się, by jeszcze przed wyborami został przygotowany i skierowany do parlamentu "wiarygodny program naprawy publicznej ochrony zdrowia", zawierający także wzrost nakładów w takim stopniu, aby zlikwidować kolejki do świadczeń zdrowotnych. OZZL dodaje, że program ma uwzględniać uzasadnione interesy wszystkich zainteresowanych podmiotów: pacjentów, pracowników medycznych, właścicieli zakładów opieki zdrowotnej, samorządów terytorialnych i państwa.

"Chcemy naprawy ochrony zdrowia"



- Uważamy, że musimy przejść do radykalniejszych kroków i zacząć pracować tyle, ile powinniśmy od samego początku. My, młodzi lekarze, chcemy naprawy ochrony zdrowia, żebyśmy mogli w tym kraju żyć, cieszyć się, godnie pracować - powiedział przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL Jan Czarnecki.



- Według badania przeprowadzonego razem z Konsylium24.pl na 1800 lekarzy, wiemy, że 69 proc. ankietowanych zredukuje czas pracy, natomiast 6 proc. w ogóle wypowie umowy o pracę - poinformował Czarnecki.



Zastępca Sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej Artur Drobniak powiedział, że "w obliczu skrajnego niedoboru kadr lekarskich (...) oraz braku wystarczających zmian w zakresie finansowania ochrony zdrowia ze środków publicznych NRL wzywa wszystkich lekarzy w naszym kraju do ograniczenia czasu pracy do 48 godz. w tygodniu".

Protest lekarzy rezydentów



Drobniak wezwał także innych pracowników medycznych, m.in. pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów, ratowników i diagnostów laboratoryjnych, do podjęcia podobnych działań jak lekarze, których celem jest zwiększenie finansowania ochrony zdrowia ze środków publicznych, zwiększenie jakości usług medycznych oraz dbałość o pacjenta i jego bezpieczeństwo.



Zwiększenia nakładów na zdrowie i wzrostu wynagrodzeń lekarze rezydenci domagali się także podczas protestu, który trwał od października 2017 r. do lutego 2018 r. Medycy początkowo prowadzili protest głodowy, a później zaczęli wypowiadać klauzulę opt-out. Według szacunków MZ klauzulę opt-out wypowiedziało wówczas około 3,8 tys. lekarzy, zdaniem rezydentów na taki krok zdecydowało się 5 tys. medyków.



Podpisanie tzw. klauzuli opt-out przez lekarza jest dobrowolne. Oznacza ona wyrażenie zgody na pracę w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym (nie dłuższym niż cztery miesiące). Pracownik może cofnąć tę zgodę, informując o tym pracodawcę na piśmie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

