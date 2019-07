Włodzimierz Czarzasty: będę walczył o Sejm, Senat, wygram

Lider SLD zapowiedział ofensywę programową SLD. Zdradził m.in. że kontaktuje się z czołowymi koalicjantami z eurowyborów - liderami PO, PSL i Nowoczesnej. Jak stwierdził ma trzy warianty mandatów w koalicji, a Sojusz Lewicy Demokratycznej zdecydował o przystąpieniu do wspólnego bloku wyborczego. Jednak Włodzimierz Czarzasty nie zdradził w programie "Wydarzenia i Opinie", z kim wejdzie w koalicję.

Członkowie SLD zdecydowali w referendum o starcie w wyborach w koalicji. Nie ma jednak informacji o tym, jaka to będzie koalicja.

Czarzasty stwierdził, że rozmawia m.in. z Grzegorzem Schetyną szefem PO, z liderem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz z liderką Nowoczesnej Katarzyną Lubnauer.

Jednak lider PSL mówił, że z SLD w koalicji być nie chce.

- Rada naczelna PSL będzie w sobotę, będą decydowali - powiedział Czarzasty.

- Pan Kosiniak idzie swoją droga, każdy idzie swoją drogą - powiedział lider SLD.

Zdaniem lidera SLD każdy musi podjąć własną decyzję, bo "każdy idzie swoją drogą".

Czarzasty ujawnił, że ma przygotowane listy na trzy warianty: szeroki wariant koalicji europejskiej wraz z PSL, szeroki wariant takiej samej koalicji bez PSL i szeroki wariant koalicji bez SLD.

Wyjaśnił, że w ostatnim wariancie SLD tworzyłoby koalicję z Wiosną, partią Razem, PPS-em.

- Będę walczył o Sejm, Senat, wygram - powiedział Czarzasty.

- Zespół programowy skończył pracować i w tym tygodniu będę miał efekty. To będzie 30 bardzo jasnych propozycji programowych. Kładziemy to na stół, każda partia wybiera wspólne elementy i na zasadzie dogadania to robimy - stwierdził Czarzasty.

- Nie ma żadnych wstępnych warunków utworzenia koalicji - powiedział polityk. Rozmowy z Platformą Obywatelską określił jako "pełna podmiotowość i pełny szacunek".

Uzyskanie pięciu mandatów w wyborach europejskich lider SLD nazwał "utrzymaniem stanu posiadania".

- Proszę mi powiedzieć do jakiego biznesu idzie Ryszard Petru. Wtedy nie będę tam inwestował - skomentował odejście założyciela Nowoczesnej z polityki.

WIDEO - Policjant uratował tonące w morzu dzieci i ich dziadka. "Ludzie nie reagowali" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ Polsat News, polsatnews.pl