W 7 sekund do "setki". Zobacz, czym jeździ policja po Mazurach

Kluczyli do trzech oznakowanych radiowozów marki BMW serii 3 otrzymali policjanci z warmińsko-mazurskiej drogówki. Auta pod maską skrywają 4-cylindrowe silniki benzynowe z turbodoładowaniem o mocy 184 KM. Rozpędzają się do "setki" w 7,1 sekundy. Do tego mają automatyczną skrzynię biegów. Radiowozy kosztowąły ponad 400 tys. zł.