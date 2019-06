Radiowóz i uciekające przed nim auto uderzyły w drzewa. 3 osoby trafiły do szpitala

Trzy osoby, w tym dwoje policjantów, trafiły do szpitala po tym, jak radiowóz i uciekające przed policją auto uderzyły w drzewa. Funkcjonariusze nie odnieśli poważnych obrażeń. Do zdarzenia doszło w piątek w okolicy Belęcina (woj. wielkopolskie). Służby wyjaśniają, dlaczego kierowca auta nie zatrzymał się do kontroli.