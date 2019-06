Prezydent: nowoczesne rolnictwo to takie, które jest realizowane w sposób zrównoważony

Podczas wystąpienia prezydent dziękował ministrowi rolnictwa Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu "za niezwykłą troskę, z jaką podchodzi do spraw polskiego rolnictwa i polskiego rolnika".

- Często mówimy, żeby nasze rolnictwo, tak jak i cała Polska, rozwijało się jako rolnictwo nowoczesne. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy dzisiaj i w przyszłości rolnictwo nowoczesne, nowoczesna produkcja rolna, nowoczesne wytwarzanie żywności. Jestem przekonany co do jednego: nowoczesne nie oznacza masowe - mówił Duda.

Jak ocenił, nowoczesne to "przede wszystkim zdrowe, dobre dla człowieka". - Nowoczesne oznacza to wszystko, co człowiekowi rzeczywiście służy, a więc takie rolnictwo, które jest realizowane w sposób zrównoważony. To właśnie dlatego cały czas akcentujemy i cały czas w naszej konstytucji, to najistotniejsze miejsce w hierarchii celów rolnych zajmuje wsparcie rodzinnego gospodarstwa rolnego - powiedział.

- To jest podstawa, i mam nadzieję, że to będzie podstawa gospodarki rolnej w naszym kraju, właśnie rodzinne gospodarstwo rolne - podkreślił.

Dwudniowe Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe Agro-Tech odbywają się na terenach wystawowych Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Kilkuset wystawców z kraju i zagranicy zaprezentuje m.in. zwierzęta hodowlane, maszyny i sprzęt dla rolnictwa; zaplanowano też konkursy i konferencje branżowe. Impreza w Minikowie co roku cieszy się wielkim zainteresowaniem - według organizatorów w 2018 r. odwiedziło ją ponad 30 tysięcy osób.

jm/ PAP