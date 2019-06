250 razy tankowali bez płacenia. Przebierali się, kradli tablice rejestracyjne

Duet złodziei przez półtora roku kradł paliwo głównie w województwie mazowieckim, ale zdarzały się również przypadki tankowania bez płacenia na terenie innych województw. Schemat działania pary był zawsze podobny.



- Na stację należącą do jednej sieci paliwowej przyjeżdżali jednym z samochodów, jakimi dysponowali m.in. fordem, volvo, lancią, oplem. Samochody zawsze miały kradzione tablice rejestracyjne. Dla zmylenia kobieta zakładała peruki lub przebierała się w różne kreacje. Mężczyzna także przyjeżdżał na stacje w różnych ubraniach. Najczęściej nosił czapki z daszkiem nasunięte na oczy, t-shirty i jeansy. Czasami był z zarostem, w innym przypadku bez - informuje asp. szt. Robert Koniuszy.



Policjant dodaje, że jednego dnia 24-latka i 37-letni mężczyzna potrafili odwiedzić nawet dziesięć stacji, zatankować i odjechać. - Podjeżdżali do dystrybutorów, tankowali auto do pełna i odjeżdżali. Najczęściej robili to na kwoty nieprzekraczające 500 zł - mówi asp. szt. Koniuszy.



Kiedy do mokotowskich policjantów zaczęły napływać zawiadomienia oraz informacje dotyczące kradzieży paliwowych w jednej ze stacji zajęli się sprawą. W ramach prowadzonych czynności operacyjni ustalili kim są podejrzani i gdzie mieszkają.



Oboje zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty przestępstwa obejmującego 250 przypadków kradzieży na łączną kwotę około 81 tys. zł. Podejrzani tłumaczyli się, że paliwo pozyskiwali na własny użytek. Oboje usłyszeli zarzuty. Grozi im do 5 lat więzienia.

prz/ PAP