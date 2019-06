Zatrzymała się przed przejściem i rozejrzała. Mimo to auto potrąciło ją na pasach

Kierująca volkswagenem nie zdążyła wyhamować przed przejściem dla pieszych przy ul. Piłsudskiego w Łukowie (woj. lubelskie) i potrąciła 71-latkę. Poszkodowana kobieta, z lekkimi obrażeniami ciała została zabrana do szpitala. Kilka miesięcy wcześniej, na tym samym przejściu doszło do potrącenia 41-letniej pieszej.

Do potrącenia 71-latki doszło w środę, przed południem. Na nagraniu z wypadku widać, że kobieta zatrzymała się przez przejściem dla pieszych, rozejrzała i ruszyła przed siebie. Mimo to, doszło do wypadku.

"Kierująca samochodem marki Volkswagen Passat 26-latka z gminy Wola Mysłowska potrąciła pieszą. Pokrzywdzona 71-letnia łukowianka z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala. Na szczęście okazało się, że są to niegroźne urazy, życiu pokrzywdzonej kobiety nie zagraża niebezpieczeństwo" - poinformowała w komunikacie lubelska policja.

Kierująca pojazdem tłumaczyła policjantom, że kobietę na pasach zobaczyła w "ostatniej chwili" i nie zdążyła wyhamować. Teraz funkcjonariusze będą ustalać dokładne okoliczności wypadku.

Policja "ku przestrodze" opublikowała nagranie z miejskiego monitoringu.

Do podobnego wypadku, na tym samym przejściu dla pieszych doszło w listopadzie. 41-letnia łukowianka została potrącona przez 61-letniego kierowcę. Mężczyzna jeszcze przed przyjazdem policji próbował "postawić" kobietę na nogi. Poszkodowana z niegroźnymi obrażeniami została odwieziona do szpitala.

WIDEO - Starachowice: z rzeki wyłowiono ludzkie nogi. Śledczy blisko rozwiązania zagadki Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ml/ polsatnews.pl