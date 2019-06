"Rozmowy od drzwi do drzwi, od płotu do płotu. To będzie sól tej kampanii". Brejza w Polsat News

- 12 lipca zaprezentujemy program Platformy na wybory do Sejmu i Senatu – powiedział w programie "Graffiti" nowo wybrany szef sztabu wyborczego PO-KO, Krzysztof Brejza. Zaznaczył, że w kampanii koalicja stawia na bezpośrednie spotkania z wyborcami. - Rozmowy od drzwi do drzwi od płotu do płotu. To będzie sól tej kampanii - zaznaczył.