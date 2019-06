Schetyna: na początku przyszłego tygodnia spotkanie z szefem PSL i liderem SLD

Jestem umówiony na rozmowy na koniec czerwca z prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz liderem SLD Włodzimierzem Czarzastym, realnie będzie to początek przyszłego tygodnia - poinformował w środę lider PO Grzegorz Schetyna.

Schetyna był pytany na środowej konferencji prasowej o ewentualne przystąpienie PSL do współtworzonej przez PO koalicji na wybory parlamentarne.

"Partner pierwszego wyboru"

- Jesteśmy umówieni z prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na rozmowy na koniec czerwca, realnie będzie to początek przyszłego tygodnia i będziemy decydować o kolejnych krokach - powiedział lider PO.

Schetyna podkreślił, że dla Platformy Obywatelskiej PSL jest "partnerem pierwszego wyboru". - Jesteśmy 12-13 rok w koalicjach samorządowych, byliśmy 8 lat w koalicji rządowej i jestem przekonany, że warto zrobić wiele, żebyśmy współpracowali i tworzyli razem fundament obywatelskiej kampanii 2019 - powiedział szef PO.

Dopytywany, co zrobi, jeśli Kosiniak-Kamysz postawi ultimatum, że PSL nie wejdzie do koalicji, jeśli wejdzie do niej SLD, Schetyna odpowiedział: "jeszcze nie spotkałem się z taką sytuacją, żeby (prezes PSL) stawiał mi jakieś ultimatum".

Referendum w SLD

Lider PO poinformował, że jest również umówiony na rozmowę pod koniec czerwca z szefem SLD Włodzimierzem Czarzastym. - Z tego co wiem SLD przeprowadza referendum wewnętrzne i mają poznać do końca miesiąca decyzję wszystkich członków partii czy chcą iść w koalicji m.in. z PO, w formule podobnej do Koalicji Europejskiej - i poczekamy na tę odpowiedź i będziemy rozmawiać - powiedział Schetyna.

W środę przedstawiony został sztab wyborczy koalicji tworzonej na wybory parlamentarne. Jego szefem został poseł PO Krzysztof Brejza, a w sztabie znaleźli się też m.in. Małgorzata Kidawa-Błońska (PO), Adam Szłapka (Nowoczesna), Barbara Nowacka (Inicjatywa Polska) i prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

