Sejmowe pomieszczenia Nowoczesnej zaplombowane. Lubnauer: to nadgorliwość

- Założone we wtorek plomby na pomieszczeniach, które w Sejmie zajmował klub Nowoczesnej, to wynik nadgorliwości kancelarii Sejmu; potrzebna jest inwentaryzacja, ale można było jej dokonać bez plombowania pomieszczeń - podkreśliła liderka Nowoczesnej, wiceszefowa klubu PO-KO Katarzyna Lubnauer.

W połowie czerwca dwunastu posłów Nowoczesnej wstąpiło do klubu Platformy Obywatelskiej-Koalicji Obywatelskiej. Po połączeniu z posłami Nowoczesnej klub PO-KO liczy 155 posłów. Przewodniczącym klubu pozostał Sławomir Neumann, a jedną z jego zastępczyń - liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

We wtorek pomieszczenia, które w Sejmie zajmował klub Nowoczesnej zostały zaplombowane.

Szefowa Nowoczesnej powiedziała dziennikarzom, że założone plomby można uznać za "nadgorliwość Kancelarii Sejmu". - Sytuacja jest prosta - zmienia się dysponent pomieszczeń. Był to dotychczas klub Nowoczesnej, po połączeniu jest to klub Platformy Obywatelskiej-Koalicji Obywatelskiej, czyli musi się zmienić osoba, która odpowiada za mienie zamknięte w tych pokojach - tłumaczyła.

- Musi być inwentaryzacja zanim formalnie zostanie pomieszczenie przekazane z jednego dysponenta do drugiego dysponenta - podkreśliła Lubnauer. Jej zdaniem formalnie można było dokonać przekazania bez plombowania pomieszczeń. - Jest nadzieja, że pomieszczenia zostaną jutro odplombowane i będą w dyspozycji klubu PO-KO - oświadczyła.

"Tam są moje prywatne rzeczy"

- Kancelaria Sejmu musi zrobić inwentaryzację formalnie i z jakiegoś powodu to zaplombowali. Będę dzwonić do kancelarii, bo tam są moje prywatne rzeczy - powiedziała polsatnews.pl posłanka Nowoczesnej Paulina Hennig-Kloska. Dodała, że "nie ma w tym żadnej wielkiej awantury".

- To jest formalna procedura. My się musimy z każdego komputera, szafki, na koniec kadencji czy funkcjonowania klubu rozliczyć, więc formalnie musi to przejąć kancelaria i wydać nowemu klubowi. Po co plombowali, to nie wiem - mówiła Hennig-Kloska.

zdr/luq/ Polsat News, polsatnews.pl, PAP