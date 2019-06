PO i Nowoczesna mają zacieśnić współpracę. Przed obradami demonstrują Obywatele RP

Przed warszawskim hotelem Novotel Obywatele RP rozwinęli w sobotę rano ogromny białoczerwony transparent z napisem: "jedna lista demokratów wyłoniona w prawyborach do Sejmu, konstytucyjna większość, ustrojowa reforma kraju, obywatelski Senat".

Przyszliśmy na Radę Krajową @Platforma_org i @Nowoczesna , aby przekazać im nasze żądania:



▶️Obywatelski Senat

▶️Konstytuanta

▶️Prawybory



👉https://t.co/XgCZ9GEjoU pic.twitter.com/XDBaBxnDPW — Obywatele RP (@ObywateleRP) 8 czerwca 2019

- Od paru lat domagamy się uruchomienia demokratycznego procesu, w ramach którego cała opozycja pójdzie do wyborów zjednoczona, ale też będą demokratyczne procedury, wyłaniające tę wspólną listę i kandydatów - powiedział lider Obywateli RP Paweł Kasprzak. - Domagamy się zorganizowania międzypartyjnych, otwartych dla wyborców prawyborów, które wyłonią wspólną listę - dodał.

Różne poglądu nt. liberalizacji aborcji

Chodzi o to, jak mówił, by "w kampanii wyborczej nie kneblować ust tym, którzy domagają się np. liberalizacji aborcji". - Niech partie występujące na wspólnej liście demokratów mają prawo mieć różne poglądy w tej sprawie i niech będzie tak, żeby wyborcy wiedzieli, na kogo głosują - zaznaczył.

Dodał, że Obywatele RP są krytyczni wobec tego, co dotąd robiły partie tworzące Koalicję Europejską. "To był program wyłącznie antyPiS, jego treścią było wyłącznie to, by PiS odsunąć od władzy. Nie jest jego treścią to, by naprawić polską demokrację, by pozbyć się jej wad, które doprowadziły do zwycięstwa PiS w 2015 r." - przekonywał. - A zwyczajem tej koalicji było tłumienie debaty programowej - dodał.

Takie zasady, jak dotąd w KE, zaznaczył Kasprzak, wykluczają np. ze wspólnych list Wiosnę Roberta Biedronia. - Robert Biedroń przystępując do Koalicji Europejskiej nie przyniósłby swoich wyborców, tylko przeciwnie, wygasił ich. Taki akces byłby zdradą ideałów ze strony Biedronia. Mechanizm prawyborów, który proponujemy, jest obliczony m.in. na to, by Robert Biedroń miał prawo krytycznie odnosić się do Platformy Obywatelskiej, a by nie oznaczało to dywersji wobec wspólnego wroga - wyjaśnił Kasprzak.

"Patrzeć na ręce politykom, PO też"

Kasprzak zapewnił, że Obywatele RP nie aspirują by znaleźć się na listach zjednoczonej opozycji. - My jesteśmy ruchem obywatelskim, jesteśmy od tego, by patrzeć na ręce politykom, wszystkim, Platformie też - powiedział.

W piątek po południu obradował w Warszawie Zarząd Krajowy PO; władze Platformy zapoznały się m.in. z analizami socjologicznymi i marketingowymi dotyczącymi majowych eurowyborów. Wieczorem w piątek zebrał się klub parlamentarny PO-KO. Wnioski z piątkowych dyskusji ma dziś zaprezentować szef PO.

- To będą propozycje, to będzie próba wytyczenia takiej mapy drogowej dotyczącej aktywności w najbliższych tygodniach, które nas doprowadzą do samego momentu rozpoczęcia kampanii wyborczej w najważniejszych tegorocznych wyborach do Sejmu i do Senatu - mówił w piątek rzecznik PO Jan Grabiec. Dodał, że wolą władz PO jest utrzymanie szerokiej koalicji sił opozycyjnych. Według piątkowej deklaracji szefa klubu PO-KO Sławomira Neumanna do połączenia klubów PO-KO i Nowoczesnej miałoby dojść w przyszłym tygodniu, kiedy zbiera się Sejm.

Choć większość posłów Nowoczesnej jest zgodnych i chce połączenia klubów w Sejmie, to nie wszyscy działacze ugrupowania akceptują ten pomysł. W piątek działacze Nowoczesnej z całej Polski skierowali do liderki partii Katarzyny Lubnauer list otwarty, w którym sprzeciwiają się pomysłowi połączenia klubów PO i Nowoczesnej. Pomysł włączenia Nowoczesnej do Platformy budzi też wątpliwości części aktywów partyjnych PO.

