Rząd przyjął projekt ws. zerowego PIT-u. "By młodzi mieli dobre perspektywy rozwoju"

- Musimy dbać o to, żeby w każdym możliwym aspekcie życia społecznego, gospodarczego ludzie młodzi czuli, że mają dobre, poprawiające się perspektywy rozwoju osobistego i wejścia w życie zawodowe - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy ws. zerowego PIT-u dla osób do 26. roku życia.

- Jedno z głównych zadań, jakie sobie postawiliśmy przed rządem parę lat temu, to żeby nie dochodziło już do kolejnego upływu, ubytku krwi, który szczególnie jest bolesny dla całego państwa, narodu, społeczeństwa, jeżeli dotyczy młodego pokolenia - powiedział premier podczas spotkania z młodymi #BezPITdlaMłodych.

"Wyjechało ponad 1,5 mln ludzi"

Jak mówił, od wejścia Polski do Unii Europejskiej, "mniej lub bardziej na trwałe, na stałe wyjechało ponad 1,5 mln ludzi". - Może mniej na trwałe, bo cały czas jeszcze wierzę, że nasze programy, które będziemy wdrażać - a rozpędzamy się z nimi - doprowadzą do tego, że duża część z nich zdecyduje się wrócić - podkreślił.

Szef rządu zaznaczył, że rząd musi dbać o to, "żeby w każdym możliwym aspekcie życia społecznego, gospodarczego, publicznego, edukacja, kultura, żeby ludzie młodzi czuli, że mają dobre, poprawiające się perspektywy rozwoju osobistego i wejścia w życie zawodowe, realizacji karier zawodowych w życiu gospodarczym".

- I temu służy pewnego rodzaju logika finansowo-fiskalno-rozwojowo-biznesowo-gospodarczo-społeczna. Czyli logika działań, które mają doprowadzić do tego, że będzie większa skłonność was ludzi młodych, żeby tu pozostać, żeby nabierać pierwsze doświadczenia w pierwszych firmach, do których zostaniecie przyjęci lub samemu wykupować tą rzeczywistość gospodarczą, czyli podjąć się działalności gospodarczej, bacy kowalem własnego losu, być przedsiębiorcą - tłumaczył premier

Ustawa od sierpnia?

Jak mówił wiceminister finansów Piotr Nowak, w ocenie MF, "jest to dość duża ulga, de facto tzw. trzynastka. Jak ktoś zarabia pensję minimalną, 2200 zł brutto, to zostanie mu w portfelu 1600 zł". - To bardzo rewolucyjna zmiana - dodał.

- Zależy nam, by ustawa zaczęła obowiązywać pierwszego sierpnia - poinformował wiceminister.

Jak stwierdził Nowak, każda uprawniona osoba będzie mogła złożyć do swojego pracodawcy odpowiednie oświadczenie i po 1 sierpnia dostawać pensję bez potrąconego podatku. Jeżeli tego nie zrobi, będzie mogła sobie wszystko odliczyć w rozliczeniu rocznym - dodał wiceminister.

Nowak przypomniał, że przepisy obejmują wszystkie umowy o pracę i umowy zlecenia. - Cieszymy się, bo zależy nam na młodych. Wydaje nam się, że to pozwoli nie tyle zrealizować wasze wszystkie marzenia, ale na pewno je przyspieszy - stwierdził.

