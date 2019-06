Kierowca dacii usiłował rozjechać policjanta. Padły strzały

50-letni kierowca nie zatrzymał się do kontroli drogowej w Biskupicach (woj. śląskie). Uciekając dacią przed pościgiem próbował przejechać policjanta i zepchnąć z drogi policyjny motocykl. Wówczas funkcjonariusz oddał strzały z broni służbowej. Pościg zakończył się we wsi Odrzykoń, gdzie mężczyzna został zatrzymany.

Policjanci z częstochowskiej drogówki pełnili w niedzielę służbę na motocyklach w Biskupicach. O godz. 9 zauważyli samochód marki Dacia, który próbowali zatrzymać. Kierowca zignorował ich jednak i zaczął uciekać. Mundurowi podjęli pościg.



Pomimo sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych, kierowca nie zatrzymał się do kontroli i kontynuował ucieczkę, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu.



50-letni kierowca w pewnym momencie próbował zepchnąć policyjny motocykl z drogi i przejechać policjanta. Wówczas funkcjonariusz sięgnął po broń i oddał strzały.

Policjant przestrzelił opony



Dzięki przestrzelonym oponom możliwe było zatrzymanie mężczyzny.



Okazało się, że za kierownicą dacii siedział mieszkaniec Częstochowy. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał ponad promil alkoholu w organizmie.



Mężczyzna trafił do aresztu. Teraz odpowie za kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu, nie zatrzymanie się do kontroli drogowej oraz czynną napaść na policjanta. Grozi mu do 5 lat więzienia.

grz/luq/ polsatnews.pl