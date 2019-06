Gdańsk: kolejne przypadki gwałtów na pacjentkach szpitala psychiatrycznego. Ofiarami dwie 13-latki

Do gwałtów na 13-letnich pacjentkach szpitala w Gdańsku miało dojść w maju. Zawiadomienie o przestępstwie złożyły matki dziewczynek. 21 czerwca nastolatki zostały przesłuchane przez sąd.

Jak informuje reporter Polsat News 37-letni podejrzany - również pacjent tej placówki - został zatrzymany w niedzielę rano, postawiono mu trzy zarzuty: doprowadzenie do innych czynności seksualnych na małoletniej poniżej 15 roku życia, doprowadzenie do innych czynności seksualnych na małoletniej poniżej 15 roku życia z użyciem przemocy oraz naruszenie nietykalności małoletnich. Mężczyźnie grozi 15 lat więzienia.

Domniemany sprawca trafił do innego szpitala

Sąd w poniedziałek zastosował wobec mieszkańca Gdyni trzymiesięczny tymczasowy areszt. Został przetransportowany do Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim.

Afera związana z gwałtami w gdańskim szpitalu wybuchła 6 czerwca. Wówczas ordynator oddziału złożył zawiadomienie o możliwej napaści seksualnej na 15-letnią pacjentkę. Sprawcą miał być również pacjent - 26-latek.

O postawieniu 26-latkowi zarzutów poinformowała przed tygodniem rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk. Jak wyjaśniła, mężczyźnie zarzucono gwałt oraz "doprowadzenie pokrzywdzonej do poddania się innej czynności seksualnej". Za takie przestępstwa grozi kara do 12 lat więzienia.



Ofiara była pod wpływem leków



Wawryniuk przypomniała, że do zdarzenia doszło w nocy, a 15-latka była wówczas pod wpływem podanych jej wieczorem leków nasennych. - Wykorzystując stan pokrzywdzonej wywołany lekami, mężczyzna podstępem doprowadził pokrzywdzoną do poddania się innej czynności seksualnej oraz do obcowania płciowego - dodała.

O możliwej napaści seksualnej w gdańskim szpitalu psychiatrycznym organa ścigania zawiadomił 6 czerwca ordynator oddziału, na którym przebywała nastolatka. Dziewczyna poinformowała pracowników Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku, że w nocy z 5 na 6 czerwca została zgwałcona przez innego pacjenta.

Wawryniuk dodała, że prokuratura zdecydowała się postawić zarzuty w tej sprawie, opierając się m.in. na wynikach badań DNA. W ich trakcie porównano ślady biologiczne zabezpieczone na ciele i odzieży dziewczynki z materiałem biologicznym pobranym od mężczyzny.

Dzieci na oddziale dla dorosłych



15-latka trafiła na oddział psychiatryczny dla dorosłych za zgodą jej matki: na oddziale dla młodszych pacjentów nie było miejsc.

Szpital winą obarcza NFZ. Dyrektor lecznicy Leszek Trojanowski w rozmowie z Wirtualną Polską przekonywał, że "to Fundusz wydał dyspozycję, że w razie pełnego obłożenia oddziałów młodzieżowych można umieścić dziecko na oddziale dla dorosłych" - Alarmowaliśmy, że to zły pomysł – przekonywał portal Leszek Trojanowski.

Teraz lekarze mają być przygotowani na złożenie wypowiedzeń z pracy. Argumentują, że jest ich zdecydowanie za mało. W Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym na 349 chorych przypada 20 lekarzy. Zdaniem lekarzy to zdecydowanie za mało, by zapewnić bezpieczeństwo i opiekę pacjentom.

Lekarze zapowiedzieli, że odejdą z pracy

Zgłoszenie o gwałcie z czerwca miało przesądziło o tym, że odejdą z pracy. Ze złożeniem wypowiedzeń wstrzymali się na kilka dni, na prośbę urzędników. Psychiatrom miała zostać złożona propozycja poprawy sytuacji. - Tyle że nikt już w to nie wierzy, bo o zmiany apelujemy od wielu miesięcy – mówi lekarz w rozmowie z Wirtualną Polską.

Szpital po ujawnieniu pierwszego gwałtu wszczął wewnętrzne postępowanie wyjaśniające. Niezależną kontrolę prowadzą też w placówce pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, który jest organem założycielskim placówki. Na polecenie Ministerstwa Zdrowia szpital ma też zostać skontrolowany przez regionalny oddział NFZ.

