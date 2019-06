Fala upałów w Polsce. Ostrzeżenia dla ośmiu województw

We wtorek rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej rozszerzył wydane wcześniej ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem o województwo łódzkie. Alert pogodowy dotyczy już ośmiu województw.

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami sięgającymi nawet 34 stopni IMGW wydało dla centralno-zachodniej części woj. mazowieckiego, większej części woj. łódzkiego, zachodniej części śląskiego, całego opolskiego, dolnośląskiego z wyjątkiem południowo-zachodnich powiatów, gdzie obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia, lubuskiego, zachodnio-południowej części wielkopolskiego oraz południowo-zachodnich powiatów zachodniopomorskiego.



Jak informuje Instytut, ostrzeżenia obowiązują do środy 26 czerwca do godz. 20.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałem dotyczy południa woj. dolnośląskiego. Należy się tam spodziewać temperatury od 30 do 32 stopni.



Zagrożenie drugiego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.



Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, aby w związku z upałami ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu, pić dużo niegazowanej wody, nie wychodzić - jeśli nie ma takiej potrzeby - z domu oraz unikać wysiłku fizycznego i picia alkoholu, który odwadnia organizm. Należy też pamiętać o noszeniu nakrycia głowy.



Podczas upałów nie można zostawiać dzieci w zamkniętym samochodzie. W razie wystąpienia objawów przegrzania organizmu - przyśpieszonego oddechu, temperatury, nudności, zawrotów głowy lub dreszczy - należy szukać pomocy, dzwoniąc na numery alarmowe 112 lub 999. Bez opieki w autach nie powinno się zostawiać również zwierząt.

dk/ PAP