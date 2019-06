Sejmik woj. świętokrzyskiego przeciw próbom wprowadzenia ideologii LGBT

Stanowisko "w sprawie sprzeciwu wobec prób wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych oraz promocji tej ideologii w życiu publicznym", przyjęli w uchwale podczas środowej sesji radni sejmiku województwa świętokrzyskiego. Projekt uchwały włączono do programu sesji na wniosek klubu radnych PiS w sejmiku.

W stanowisku radni wyrazili "głęboką dezaprobatę i zdecydowany sprzeciw wobec prowadzonych przez liberalne środowiska polityczne i społeczne prób promocji ideologii opartej na afirmacji LGBT, stojących w jawnej sprzeczności z dziedzictwem kulturowym i wielowiekowymi tradycjami chrześcijańskimi nie tylko Regionu Świętego Krzyża, ale także Polski i Europy".

"Nie zgadzamy się, aby w oparciu o źle pojętą polityczną poprawność działacze wywodzący się ze środowisk LGBT żądali praw do kształtowania podstaw programowych w edukacji naszych dzieci oraz ingerowali w przysługujące tylko i wyłącznie rodzicom prawa do wychowywania dzieci zgodnie z wyznawanymi przez nich wartościami" - podkreślono.

"Tolerancja zakładnikiem środowisk LGBT"

W stanowisku radni deklarują m. in. "wszelką pomoc w obronie ładu społecznego oraz opartych na Konstytucji RP praw rodziców do wychowywania swoich dzieci zgodnie ze swoimi tradycjami i przekonaniami, a także systemu oświaty wolnego od nachalnej propagandy i prób podważenia zasad społecznych opartych na chrześcijaństwie i spuścizny wielu wieków historii Polski".

Radni ocenili także w dokumencie, iż "tolerancja" staje się obecnie "zakładnikiem środowisk LGBT w walce o wprowadzenie tej ideologii w szkołach, a także w życiu publicznym i politycznym". Zaapelowali do świętokrzyskich samorządów o "zdecydowany sprzeciw wobec tego typu prób".

Radny opozycji Jan Maćkowiak (Koalicja Obywatelska) w dyskusji podkreślił, że samorządy powinny "włączać, a nie wykluczać, jednoczyć, a nie dzielić". - Mniejszości objęte pojęciem LGBT nieustannie spotykają się w Polsce ze stereotypami, dyskryminacją oraz przemocą motywowaną uprzedzeniami. My, jako samorząd, powinniśmy korzystać ze wszystkich należnych nam praw i dostępnych w granicach kompetencji narzędzi, aby poprawiać sytuację osób narażanych na dyskryminację, ze względu na orientację seksualną, także tożsamość płciową - podkreślił.

- Pamiętajcie - Rzeczpospolita Polska odnosiła największe sukcesy i błyszczała potęgą wtedy, gdy była najbardziej otwarta na tolerancję i była wielokulturowa - dodał Maćkowiak zwracajcie do radnych.

"Polska to przede wszystkim chrześcijaństwo"

Przewodniczący klubu radnych PiS w sejmiku, członek zarządu województwa Marek Bogusławski wskazał, że Konstytucja RP "jasno określa", że rodzina, małżeństwo stworzone przez kobietę i mężczyznę, są "najważniejszą komórką społeczną w Polsce". - Proszę nie mówić tu o wykluczeniu. To, że ktoś ma swoje preferencje seksualne - proszę niech on sobie ma - ale ja sobie nie życzę, żeby moje wnuki, dzieci, były zarażone tego typu działaniami (...) Chcę przypomnieć, że Polska to przede wszystkim chrześcijaństwo. To przede wszystkim chrześcijaństwo powodowało przez wieki to, że jesteśmy dzisiaj narodem polskim i że mamy wolną Polskę. Nie jakieś mniejszości seksualne - dodał.

W 30 mandatowym sejmiku województwa świętokrzyskiego większość tworzą radni wybrani z list PiS - 16 osób. PSL ma dziewięciu radnych, z list Koalicji Obywatelskiej wybrano trzech, po jednym mandacie mają przedstawiciele komitetów: SLD Lewica Razem i Projekt Świętokrzyskie Bogdana Wenty.

W sesji uczestniczyło 20 radnych sejmiku. Za przyjęciem uchwały było 16 radnych (14 z klubu PiS i dwóch z PSL), przeciw - dwóch radnych KO, głosu nie oddały dwie radne PSL.

Uchwała ze stanowiskiem ma zostać przekazana m.in. prezydentowi, premierowi, resortowi oświaty, a także samorządom gmin i powiatów województwa świętokrzyskiego.

