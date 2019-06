Para prezydencka z okazji Dnia Ojca: niech duma z rodzicielstwa będzie źródłem siły i wytrwałości

"Drodzy Ojcowie, z okazji Dnia Ojca składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Tatom. Niech duma z rodzicielstwa, satysfakcja z wychowania dzieci i radość z chwil spędzanych w gronie rodziny będą dla Panów źródłem siły i wytrwałości" - napisali prezydent i pierwsza dama w życzeniach zamieszczonych w niedzielę na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta.

Na ojcu można zawsze polegać

Podkreślili, że trudno przecenić rolę, jaką odgrywa ojciec w życiu dziecka.

"To ktoś, na kim zawsze można polegać, komu można powierzyć swoje sekrety, komu zawsze można zaufać i poprosić o radę. Tato to wzór postępowania i ostoja w trudnych chwilach, przyjaciel i pierwszy nauczyciel, towarzysz dziecięcych zabaw i nieocenione wsparcie w dorosłym życiu. To wielki życiowy autorytet, a zarazem ktoś, kto zawsze gotów jest okazać zrozumienie" - czytamy w życzeniach pary prezydenckiej.

Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda napisali, że w trudnej roli ojca potrzebna jest życiowa mądrość, cierpliwość i poświęcenie.

"Dlatego z okazji dzisiejszego święta życzymy wszystkim Tatom spełnienia marzeń, uśmiechu i dni pełnych miłości. Dziękujemy również za trud obywatelskiego i patriotycznego wychowania młodych Polaków. To dzięki przykładowi ojców zachowujemy naszą tożsamość i przywiązanie do Ojczyzny" - podkreśliła para prezydencka.

"Raz jeszcze życzymy wszystkim Ojcom, zarówno tym, którzy dopiero przygodę z ojcostwem zaczynają, jak i tym, którzy doczekali się już wnuków i prawnuków, wszystkiego najlepszego" - napisał prezydent wraz z małżonką.

Życzenia dla taty od premiera

Wcześniej życzenia ojcom złożył premier Mateusz Morawiecki.

"Drodzy Ojcowie, chciałbym szczególnie dziś podziękować Wam za to, że jesteście tak wspaniałym wzorcem do naśladowania dla Waszych dzieci i wnuków. Składam najserdeczniejsze życzenia radości i uśmiechów Waszych pociech, które są najlepszą nagrodą za trudy wychowania" - napisał na Twitterze premier.

Międzynarodowy Dzień Ojca ma już ponad sto lat. Święto zainicjowane zostało przez Sonorę Dodd z Waszyngtonu, która w ten sposób chciała uhonorować swojego ojca Williama Smarta, weterana wojny secesyjnej. Po raz pierwszy obchodzone było w USA 19 czerwca 1910 roku. Ale pomysł obiegł cały świat.

WIDEO - Wójcik: Bodnar powinien wycofać się z ataków na policję, ponieważ ośmiesza swój urząd Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

las/ PAP