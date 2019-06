Marsz na Pomorzu. Uczestnicy przejdą 1,5 tysiąca kilometrów w wyjątkowym celu

Rak nie do końca ogranicza i diagnoza, którą się usłyszy nie oznacza końca życia. Można żyć pięknie, aktywnie i robić fajne rzeczy. W niedzielę ruszył "OnkoRejs Granicami Polski" - powiedziała prezes fundacji "OnkoRejs -Wybieram Życie" Magda Lesiewicz.

- "OnkoRejs Granicami Polski" to jest właśnie marsz dla osób onkologicznych i dla osób wspierających osoby onkologiczne. Chodzi o to, żeby po pierwsze dać nadzieję ludziom, którzy są chorzy i siedzą teraz w domu czy są w trakcie leczenia i pokazać im, że rak nie do końca ogranicza i diagnoza, którą się usłyszy nie oznacza końca życia. Można mimo wszystko żyć pięknie, aktywnie i robić fajne rzeczy - powiedziała prezes Lesiewicz.

"Nie należy się bać"

Jej zdaniem chodzi także o zbudowanie społeczności. Idący w marszu wzajemnie się wspierają, osoby zdrowe uczestniczące w "OnkoRejsie" wspierają osoby chore.

- I najważniejsza rzecz, to żeby powiedzieć wszystkim zdrowym ludziom, że należy się badać. Gdy już usłyszą tę diagnozę, to żeby się nie poddawali, tylko po prostu się leczyli. I dołączyli później do OnkoRejsu i przeszli z nami kilometry albo popłynęli z nami w rejs dla osób onkologicznych - poinformowała Lesiewicz.

Prezes fundacji powiedziała, że "OnkoRejs Granicami Polski" jest marszem profilaktycznym dla osób onkologicznych i ich wspierających. Ok. 200 osób chorych onkologicznie i tych, które je wspierają przejdzie w sumie około 1,5 tys. km.

Marsz będzie trwał siedem dni jednocześnie po dwunastu trasach w całej Polsce: Kołobrzeg - Międzyzdroje - Świnoujście - 108 km; Jastrzębia Góra - Łeba - Ustka - 108 km; Jastrzębia Góra - Hel - Władysławowo - Puck - Rewa - 106 km; Krynica Morska - Kąty Rybackie - Gdańsk - Sopot - Gdynia - Rewa - 102 km; Krynica Morska - Braniewo - 91 km; Białowieża - Bobrowniki - Sokółka - 100 km; Białowieża - Czeremcha - Niemirów - Janów Podlaski - 104 km; Ustrzyki Górne - Ustrzyki Dolne - Arłamów - Przemyśl - 102 km; Ustrzyki Górne - Barwinek - 107 km; Zawoja - Lipnica Wlk. - Chyżne - Chochołów - Zakopane - Jurgów - 93 km; Bielice - Śnieżnik - Bystrzyca Kłodzka - Polanica Zdrój -Kudowa Zdrój - 109 km; Police - Szczecin - Goleniów - Wolin - Świnoujście - 115 km.

Marsz dostępu do diagnostyki raka szyjki macicy

Lesiewicz dodała, że w sobotę wyruszyły dwa specjalne marsze tematycznie wpisujące się w ogólnopolską akcję "OnkoRejs Granicami Polski". Są one współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i są częścią szerszego projektu, którego beneficjentem jest Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., którego właścicielem jest Województwo Pomorskie.

Trasa pierwszego z nich o nazwie "Marsz Białymi Plamami dostępu do diagnostyki raka szyjki macicy", zorganizowanego w ramach projektu realizowanego przez Copernicusa, wiedzie z Ustki do Kościerzyny i liczy około 150 km. W czasie marszu przeprowadzonych ma zostać sześć spotkań edukacyjnych z mieszkańcami miejscowości leżących na trasie, a poświęconych rakowi szyjki macicy i jego wykrywaniu.

Druga z tras specjalnych "Marsz Białymi Plamami dostępu do diagnostyki raka jelita grubego", zorganizowana w ramach projektu, biegnie z Starogardu Gdańskiego do Bytowa i liczy około 160 km. Także podczas tego marszu przewidziane jest przeprowadzenie sześciu spotkań edukacyjnych z mieszkańcami miejscowości leżącymi na trasie a poświęconych, tym razem, rakowi jelita grubego i jego wykrywaniu.

las/ PAP, Polsat News