Osiem osób utonęło w sobotę. Apel o rozwagę nad wodą

"Aż 8 osób zginęło wczoraj w wodzie. W pierwszy przedłużony wakacyjny weekend woda pochłonęła już 17 ofiar, a słoneczna niedziela przed nami" - podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Przypomniało też o głównych zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Nie powinno się m.in. wchodzić do akwenu pod wpływem alkoholu, skakać do wody w nieznanych miejscach i wbiegać do niej rozgrzanym, a także wypływać na materacu daleko od brzegu.

wka/luq/ PAP, polsatnews.pl