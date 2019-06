Tragedia w Jędrzejewie. Utonął mężczyzna, jego 7-letni syn walczy o życie

Dyżurny czarnkowskiej komendy odebrał informację o zdarzeniu w niedzielę ok. godz. 16:14. Dwie osoby miały tonąć na terenie zbiornika w Jędrzejewie.

"Po przyjechaniu na miejsce mundurowi zastali świadków zdarzenia, którzy na brzeg akwenu wodnego wyciągnęli z wody nieprzytomnego mężczyznę. Z kolei funkcjonariusze Straży Pożarnej po przeszukaniu akwenu wodnego wyjęli na brzeg nieprzytomnego 7-letniego chłopca. Strażacy wspólnie z zespołem ratownictwa medycznego prowadzili czynności reanimacyjne obu osób. Niestety 30-latek nie przeżył" - poinformowała rzecznik prasowa KPP w Czarnkowie Karolina Górzna-Kustra.

Chłopcu udało się przywrócić czynności życiowe, a następnie został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Radio Poznań poinformowało, że chłopiec jest w stanie śpiączki farmakologicznej, a lekarze określają jego stan, jako bardzo ciężki.

W niedzielę utonęło sześć osób

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w poniedziałek poinformowało, że w niedzielę utonęło sześć osób. RCB apeluje o zachowanie zasad bezpieczeństwa nad wodą.

‼️Wczoraj w Polsce utopiło się aż 6 osób! Dlatego pomimo już typowo letniej aury, nie zapominajcie o zasadach bezpieczeństwa nad wodą! 👇#woda #wakacje #upał #lato pic.twitter.com/W0jA1uTXK5 — RCB (@RCB_RP) 3 czerwca 2019

RCB przypomina, by nigdy wchodzić do wody po alkoholu i środkach odurzających, ani nie skakać do wody w nieznanych miejscach. Pływać można tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Nie można wypływać na materacu daleko od brzegu, ani pływać bezpośrednio po zjedzeniu posiłku. Należy stosować się do poleceń ratownika oraz pamiętać o założeniu kapoka na łódce, kajaku i rowerze wodnym.

dk/bas/ml/ polsatnews.pl, Radio Poznań