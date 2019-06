Matka dwumiesięcznej dziewczynki z zarzutem narażenia córki na utratę życia

- Podejrzana usłyszała zarzut z art. 160 par. 2, czyli narażenia osoby pozostającej pod jej opieką na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za taki czyn jest odpowiedzialność karna od 3 do 5 lat pozbawienia wolności - poinformował w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski.

Zaznaczył, że "matka jest szczególnym gwarantem zdrowia i życia dziecka", stąd taki zarzut. Dodał, że podstawą jego przedstawienia jest takie ustalenie, że gdy 23-letnia kobieta postanowiła wyjść z mieszkania ze starszą 5-letnia córką, był w nim już przyjaciel jej konkubenta, który miał ze sobą wysokoprocentowy alkohol i zaczął go spożywać. - Ona widząc, że ta wódka się pojawia i tak wyszła, pozostawiając dwumiesięczne dziecko - powiedział Gąsiorowski.

Z ustaleń prokuratury wynik, że to z numeru telefonu 23-letniej podejrzanej wezwane zostało pogotowie, że stało się to dopiero, gdy ta wróciła do mieszkania, a nie było jej przez kilkadziesiąt minut.

Przesłuchanie konkubenta matki trwa w Prokuraturze Rejonowej w Koszalinie.

Dodał, że pozostałe dwie osoby, które były w tej sprawie zatrzymane do wyjaśnienia, okazały się być świadkami i zostały zwolnione.

Gąsiorowski poinformował, że w czwartek Prokuratura Rejonowa w Koszalinie, która prowadzi postępowanie, powołała biegłego z zakresu medycyny sądowej.

"Wykluczono, by do obrażeń mogło dojść w sposób przypadkowy"

- Biegły w szpitalu osobiście zbadał dziecko, zlecił dodatkowe badania i wydał opinię, która wskazuje, że dziecko ma obrażenia ciała realnie, bardzo poważnie zagrażające jego życiu. Jednocześnie w toku tych badań wykluczono, by do tych obrażeń mogło dojść w sposób przypadkowy. Dwumiesięczne dziecko nie mogło po prostu upaść i spowodować tych obrażeń samo - powiedział Gąsiorowski.

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń w śledztwie, 18 czerwca w godzinach wieczornych w Darłowie zawiadomione zostało pogotowie ratunkowe, że jest niezbędna potrzeba udzielenia pomocy dziecku, które nie oddycha. Na miejscu ratownicy podjęli czynności reanimacyjne i wezwali helikopter LPR. Dziecko zostało zabrane do szpitala w Koszalinie.

W szpitalu dziecko było poddawane kolejnym badaniom lekarskim. W międzyczasie w placówce pojawiła się matka dziecka. Jak powiedział Gąsiorowski, "na pytanie lekarza, jak mogło dojść do tego, że dziecko znajduje się w takim stanie zdrowia, udzielała dość wykrętnych odpowiedzi". Badania kontynuowano. Stwierdzono, że na głowie dziecka są bardzo poważne obrażenia.

Konkubent matki był poszukiwany listem gończym za przestępstwa związane z kradzieżami mienia. To, jak ustalił PAP ze źródeł zbliżonych do śledztwa, ojciec dwumiesięcznej dziewczynki.

jm/ PAP, Polsat News,